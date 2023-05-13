„Междусобойчик“: косые взгляды на „Евровидение“ из России

„Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время“, — заявила художественный руководитель „Бурановских бабушек“ Ольга Туктарева. Она напомнила, что в 2012 году их повезли на „Евровидение“, чтобы привлечь внимание и удивить иностранцев колоритными артистами из глубинки России.

Тогда „Бурановские бабушки“ заняли второе место. Забавно, что победила в 2012 году Loreen из Швеции, которой прочат победу и в этот раз. А время было действительно куда более нормальным: не было не то что войны, но даже ещё и аннексии Крыма.

Счастлив от того, что Россия осталась за бортом „Евровидения“, певец Игорь Наджиев, известный, наверное, разве что исполнением песен в продолжениях российских „Трёх мушкетёров“. „Это какой-то междусобойчик, а не конкурс. К сожалению, тот конкурс, который изначально задумывался, потерял все свои приоритеты. Раньше представители разных стран пели на своем национальном языке, это приветствовалось“, — сказал музыкант, добавив, что сейчас на конкурсе „все под одну гребенку“. Ситуацию с „Евровидением“ он сравнил с ситуацией в большом спорте. „В свое время группа АВВА выиграла музыкальный конкурс, то у нее была шикарная песня. А сейчас ставка делается на тех, кто чуднее, кто попадает под повестку дня“, — поделился размышлениями Наджиев.

Со своей экспертизовй выступил и один очень патриотичный телеканал. По его мнению, без России рейтинги конкурса с каждым годом всё ниже, и вообще это „ерунда, которую никто не смотрит“, „шоу откровенных фриков и просто смешных персонажей“. Выступление сатириков-хорватов получило ярлык „содомия“, а Loreen удостоилась оценки „ничего выдающегося, но на фоне общей бездарности и она может выиграть“.

Подобную ситуацию описали, наверное, все баснописцы начиная с Эзопа и заканчивая Крыловым. Оттуда и пошло выражение „зелен виноград“.