Умер телеведущий и один из создателей программы „Взгляд“ Эдуард Сагалаев

В 1984-1988 годах – главный редактор молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создатель и ведущий популярной программы „12-й этаж“ и один из руководителей программы „Взгляд“.

Автор и ведущий серии документальных фильмов „Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым“, показанных на ТНТ в 2009 году. В 2010 году вышел документальный фильм Сагалаева „Воины Господа“ о монахах Оптиной пустыни. В 2011 году на Первом канале был показан его фильм „Индийские йоги среди нас и мы среди них“.