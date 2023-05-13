Умер телеведущий и один из создателей программы „Взгляд“ Эдуард Сагалаев
На 77-м году жизни умер телеведущий и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.
Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде (Узбекистан).
В 1980-1984 годах – главный редактор радиостанции „Юность“.
В 1984-1988 годах – главный редактор молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создатель и ведущий популярной программы „12-й этаж“ и один из руководителей программы „Взгляд“.
В 1988-1990 годах – руководитель Главной редакции информации ЦТ, ведущий еженедельной программы „Семь дней“.
Руководил ВГТРК, телеканалом ТВ-6, „Психология 21“.
Автор и ведущий серии документальных фильмов „Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым“, показанных на ТНТ в 2009 году. В 2010 году вышел документальный фильм Сагалаева „Воины Господа“ о монахах Оптиной пустыни. В 2011 году на Первом канале был показан его фильм „Индийские йоги среди нас и мы среди них“.
В 2021 году вышла книга Эдуарда Сагалаева „Когда журналисты были свободны“.