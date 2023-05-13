Финал „Евровидения“: Есть ли у Алики шанс победить или войти в десятку лидеров?

Какое же место, согласно прогнозам, займет наша Алика? К сожалению, до первой десятки ей далеко. Согласно последней информации, ей светит 21-е место из 26. Шансы на победу составляют меньше одного процента. Однако отчаиваться не стоит. Ведь согласно прогнозам после первой репетиции, Алика даже не проходила в финал. В реальности же певица прекрасно выступила и получила 7-е место вместо обещанного 12-го. И вообще, главное - не победа, а участие!