Финал „Евровидения“: Есть ли у Алики шанс победить или войти в десятку лидеров?(5)
Сегодня в Ливерпуле состоится финал конкурса „Евровидение 2023“. Представляющая Эстонию Алика с песней „Bridges“ выступит 12-м номером. Получится ли у нее победить или хотя бы войти в десятку лидеров? Букмекеры в этом не уверены. Следите за онлайн-блогом, комментариями и фото на портале RusDelfi.
Сегодня, 13-го мая, в 10 часов по эстонскому времени начнется трансляция финала конкурса Евровидение 2023.
Согласно прогнозам букмекеров, первое место получит представляющая Швецию певица Loreen с песней „Tattoo“, шансы на победу составляют 53%. Второе место вероятно отойдет Финляндии, а третье - Украине.
Какое же место, согласно прогнозам, займет наша Алика? К сожалению, до первой десятки ей далеко. Согласно последней информации, ей светит 21-е место из 26. Шансы на победу составляют меньше одного процента. Однако отчаиваться не стоит. Ведь согласно прогнозам после первой репетиции, Алика даже не проходила в финал. В реальности же певица прекрасно выступила и получила 7-е место вместо обещанного 12-го. И вообще, главное - не победа, а участие!