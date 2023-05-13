Зачем везти рояль на Евровидение, если живые инструменты запрещены? Отвечает продюссер Eesti Laul

Почему решили отвезти на Евровидение рояль из нашего аэропорта, если на конкурсе нет возможности играть на инструментах вживую?



Потому что рояль - это часть шоу. Сюда привозят даже большие машины, хотя по сцене ездить нельзя. Это только по той причине, что рояль - очень важная часть сцены. Ранее на Евровидении не было рояля, который бы играл сам по себе, что само по себе очень круто.



Сколько стоила транспортировка рояля и кто ее оплатил?



Я не знаю, сколько это стоило, я этим не занимался. Это вопрос другому отделу, или нужно будет спросить у моего ассистента.



Знала ли Алика с самого начала, что у нее не будет возможности играть на рояле на сцене?



Я думаю, что все артисты знают, куда они едут. Они ведь приходят на Eesti laul, чтобы попасть на Евровидение. А тут уже несколько десятков лет музыку не играют вживую. Этот вопрос вообще не обоснован, сегодня никто даже не думает, что на сцене можно на чем-то играть.