Продюсер первого клипа Алики: не удивлюсь, если она планирует давать интервью в качестве победительницы „Евровидения“
Несколько лет назад Алика Милова выиграла шоу Bravo! на телеканале ETV+. В качестве главного приза ей достались бесплатные съемки клипа на собственную песню. Генеральный продюсер шоу и клипа Михаил Вальтфогель в интервью RusDelfi не скрывает, что уже тогда в 15-летней Алике были все задатки большой артистки. Сегодня уроженка Нарвы дебютирует в финале Евровидения.
— Ты работал с Аликой пять лет назад. Думал в тот момент, что она станет настоящей звездой и будет представлять Эстонию на „Евровидении“?
— В одном из радиоэфиров, на который мы пришли с Аликой в 2018 году я пошутил, что, видимо, достаточно мне быть телепродюсером, а стоит подписать продюсерский контракт с Аликой, ведь когда она дорастёт до взрослого „Евровидения“ — точно сможет выиграть право представлять на нем Эстонию. И вот как как всегда: в каждой шутке оказалась правда. Вообще, тема „Евровидения“ тогда была затронута неслучайно. Все съемки нашего шоу Bravo! шли в соседние даты с полуфиналами и финалом Eesti Laul, который выиграла Элина Нечаева и, как итог, представляла Эстонию на „Евровидении“. И мы пытались тогда пригласить Элину стать гостем финала (который в итоге и выиграла Алика), но в дату нашей съемки Элины не было в Таллинне. Однако, это хронологическое соседство (даже часть операторов снимали и Bravo! и Eesti Laul) порождало тогда много разговоров о „Евровидении“, и мы, конечно, примеряли на него победителя своего шоу.
— Алика выиграла шоу Bravo! Она была на голову сильнее остальных конкурсантов?
— Состав шоу Bravo! был сильным — мы же отобрали всего по три участника от Эстонии, Латвии и Литвы. Еще на отборе в Таллинне у Алики были очень сильные соперницы – Наташа Заугарова и Настя Плохих. В самом конкурсе ей противостояло несколько очень сильных ребят, которые и сейчас продолжают вокальную карьеру и тоже стремительно набирают популярность в своих странах.
Я считаю, что на тот момент Алика в первую очередь выделялась универсальностью (приходилось выступать в разных музыкальных жанрах) и стойкостью взрослого артиста.
— Если в Ливерпуле вы виделись с Аликой, то что в первую очередь в ней изменилось за пять лет. Понятно, что она повзрослела, но что еще?
— Всю последнюю неделю мы видимся с Аликой каждый день по 3-4 раза. Понятно, что все задатки большого артиста в ней были и в ее 15, но невозможно не поражаться тому, как она выросла профессионально. И я говорю не о том, как она держится на сцене и не о владении голосом.
Алика дает в день несколько десятков интервью, посещает необходимые официальные встречи, на моих глазах больше часа подряд раздавала автографы, при этом на арене происходят бесконечные изнурительные репетиции. Примерки, грим... и еще много всего. Каждая минута каждого дня расписана, она натурально не успевает поесть. После победы в полуфинале она давала последнее интервью в половине первого ночи, а её обязательный график не позволил ей увидеть после выступления папу, который прилетел ее поддержать.
Меня больше всего поражает то, как стойко она всё это выносит, как она работает с прессой, публикой, поклонниками, своей командой. И как она дисциплинирована.
— После шоу ты по заказу телеканала ETV+ снимал для Алики клип на песню „Искренне“. Что можешь рассказать о той работе?
— Думаю, что для 15-летней Алики это был достойный приз за победу в подростковом шоу и отличный опыт - прикоснуться к съемкам собственного клипа. Теперь клипы Алики высочайшего уровня, а прямо сейчас она готовится к одной из самых технологически сложнейших съемок музыкального шоу в мире.
— Что скажешь о полуфинале „Евровидения“ в исполнении Алики?
— Алика сломала систему. В первом полуфинале букмекеры один в один предсказали тех, кто пройдёт в финал. Во втором Алике пророчили стать отсеянной. Но когда мы говорили с ней про планы на следующий после полуфинала день, она полезла смотреть в телефоне расписание репетиций финала. Понимаете? Она сразу жила по расписанию артиста, вышедшего в финал. И это была не поза, она натурально так мыслит.
Про выступление: знаете, не всегда телеэкран передает атмосферу в зале. Могу сказать, что в зале это было очень мощно. Она вышла на сцену переполненного стадиона в Ливерпуле и забрала на себя внимание каждого.
— Могло ли на голосах от русскоязычной европейской публики сказаться то, что родной язык для Алики — русский? И может ли это сказаться в финале?
— Несмотря на то, что Алика не скрывает ни то, что ее родной язык русский, ни то, какой политической позиции она придерживается — мне кажется, что в конкретно этом случае это не сказывается. Здесь её воспринимают как прекрасно говорящую на английском, певучую представительницу Эстонии.
— На какое место реально претендовать Алике в финале?
— Соперников сильных очень много. Но я не удивлюсь, если в телефоне у Алики в планах давать 14-го мая интервью в качестве победителя. А даже если этого не случится в этот раз — ничего страшного, она всегда будет целиться только на первые места. Этому взрослому артисту только 20 лет.