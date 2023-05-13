Продюсер первого клипа Алики: не удивлюсь, если она планирует давать интервью в качестве победительницы „Евровидения“

— Ты работал с Аликой пять лет назад. Думал в тот момент, что она станет настоящей звездой и будет представлять Эстонию на „Евровидении“?

— В одном из радиоэфиров, на который мы пришли с Аликой в 2018 году я пошутил, что, видимо, достаточно мне быть телепродюсером, а стоит подписать продюсерский контракт с Аликой, ведь когда она дорастёт до взрослого „Евровидения“ — точно сможет выиграть право представлять на нем Эстонию. И вот как как всегда: в каждой шутке оказалась правда. Вообще, тема „Евровидения“ тогда была затронута неслучайно. Все съемки нашего шоу Bravo! шли в соседние даты с полуфиналами и финалом Eesti Laul, который выиграла Элина Нечаева и, как итог, представляла Эстонию на „Евровидении“. И мы пытались тогда пригласить Элину стать гостем финала (который в итоге и выиграла Алика), но в дату нашей съемки Элины не было в Таллинне. Однако, это хронологическое соседство (даже часть операторов снимали и Bravo! и Eesti Laul) порождало тогда много разговоров о „Евровидении“, и мы, конечно, примеряли на него победителя своего шоу.

— Алика выиграла шоу Bravo! Она была на голову сильнее остальных конкурсантов?

— Состав шоу Bravo! был сильным — мы же отобрали всего по три участника от Эстонии, Латвии и Литвы. Еще на отборе в Таллинне у Алики были очень сильные соперницы – Наташа Заугарова и Настя Плохих. В самом конкурсе ей противостояло несколько очень сильных ребят, которые и сейчас продолжают вокальную карьеру и тоже стремительно набирают популярность в своих странах.

Я считаю, что на тот момент Алика в первую очередь выделялась универсальностью (приходилось выступать в разных музыкальных жанрах) и стойкостью взрослого артиста.

— Если в Ливерпуле вы виделись с Аликой, то что в первую очередь в ней изменилось за пять лет. Понятно, что она повзрослела, но что еще?