Шоубиз
13.05.2023, 20:30

ФОТО | Смотрите, что творится на улицах Ливерпуля перед грандиозным финалом

 
Liverpool Eurovisioni finaali eel
Liverpool Eurovisioni finaali eel
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Всего через несколько часов в Ливерпуле состоится грандиозный финал „Евровидения“, где будет объявлен победитель песенного конкурса этого года.

Судя по фотографиям, в городе творится настоящее веселье. Улицы полны людей, светит солнце и все счастливы.

Эстонию в финале представит Алика Милова с песней „Bridges“, она выйдет на сцену под номером 12.

Следите за событиями в нашем ОНЛАЙН-БЛОГЕ!

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии