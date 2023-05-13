13.05.2023, 20:30
ФОТО | Смотрите, что творится на улицах Ливерпуля перед грандиозным финалом
ФОТО: | Delfi Meedia
Всего через несколько часов в Ливерпуле состоится грандиозный финал „Евровидения“, где будет объявлен победитель песенного конкурса этого года.
Судя по фотографиям, в городе творится настоящее веселье. Улицы полны людей, светит солнце и все счастливы.
Эстонию в финале представит Алика Милова с песней „Bridges“, она выйдет на сцену под номером 12.
Следите за событиями в нашем ОНЛАЙН-БЛОГЕ!