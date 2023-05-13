РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ | Украинская певица Руслана: „Эстония, спасибо за все, что делаешь для нас - за оружие и за свет в ваших сердцах!“

„Эстония, спасибо, за все, что делаешь для нас - за оружие и за свет в ваших сердцах! Мы боремся за свободу, но не только за свободу Украины, но и за свободу всей Европы. Я желаю вам всего самого наилучшего и я держу скрещенные пальцы „на удачу“ вашей участницы из Эстонии. И это будет круто, я реально мечтаю о вашей победе на Евровидении!“