РЕПОРТАЖ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ | Украинская певица Руслана: „Эстония, спасибо за все, что делаешь для нас - за оружие и за свет в ваших сердцах!“(10)
Эстонский телеведущий Анатолий Эйн сейчас находится в Ливерпуле и пристально следит за главными событиями „Евровидения-2023“. Перед финалом Анатолий пообщался со звездами „Евровидения“: Кончитой Вурст(Австрия), Шарлоттой Перелли (Швеция), Русланой (Украина), Катриной(Великобритания) и Софи Эллис-Бекстор (Великобритания). Смотрите видео!
Руслана произнесла эмоциональную речь:
„Эстония, спасибо, за все, что делаешь для нас - за оружие и за свет в ваших сердцах! Мы боремся за свободу, но не только за свободу Украины, но и за свободу всей Европы. Я желаю вам всего самого наилучшего и я держу скрещенные пальцы „на удачу“ вашей участницы из Эстонии. И это будет круто, я реально мечтаю о вашей победе на Евровидении!“
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