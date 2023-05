ВИДЕО | ТОП-7 провальных выступлений „Евровидения“ за всю историю конкурса. Среди них и Эстония!

1. Dustin The Turkey – Irelande Douze Pointe

Больше всего хрустальных микрофонов за все годы проведения Евровидения получила Ирландия — 7 раз. Рекордсмены перестали особенно напрягаться — и пика этот „расслабон“ достиг в 2008 году.

Страна отправила на конкурс игрушечного индюка Дастина (Dustin The Turkey) из местного телешоу для детей, который исполнил речитативом песню Irelande Douze Pointe (“12 баллов Ирландии“). Во время выступления вокруг плюшевого артиста кружили танцовщики в золотых костюмах с перьями. В результате ирландец занял 15 место в рейтинге, не пройдя дальше первого полуфинала.

Кстати, этот персонаж появился в прямом эфире первого полуфинала Евровидения-2023. Он своим внезапным появлением „напугал“ ведущих Юлию Санину и Ханну Веддингем. „Великолепно вернуться на Евровидение. Невероятная атмосфера, невероятно блестяще. Я хочу пожелать всем удачи на сегодняшний вечер. Просто развлекайтесь и будьте собой, даже если для этого нужно немного пощипать“, – сказал Дастин. Ханна ответила: „Мудрые слова украшают тебя, наглую, кричащую и маленькую индейку. Спасибо, что вернулся!“.

2. LT United – We are the Winners

В 2006 году на сцене Евровидения выступила литовская группа LT United. Она была создана специально для песенного конкурса. В коллектив вошли 6 лучших поп- и рок-музыкантов, которые вышли на сцену в солидных костюмах и спели „Мы – победители Евровидения! Голосуйте за нас!“. Собственно, больше никакого смысла не было заложено в текст. Чрезмерная самоуверенность не помогла литовцам занять первое место. Публика и жюри оценили перформанс... но невысоко.

3. Daz Sampson – Teenage Life

На Евровидении не всем приходится бороться за выход в финал. Согласно регламенту конкурса, исполнители, представляющие страны Большой пятерки, не должны участвовать в полуфинале. Речь идет об Испании, Германии, Франции, Италии и Великобритании.