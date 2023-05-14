Скучает ли „Евровидение“ по России?

Второй год подряд музыканты из России не будут представлены на международном музыкальном конкурсе „Евровидение“. Уже на следующий день после вторжения российских войск на территорию Украины, 25 февраля 2022 года, Европейский вещательный союз (EВС) заявил об отстранении России от участия в конкурсе. После этого Россия сообщила о выходе из ЕВС. А 26 мая 2022 года страна была исключена из EBС, что делает невозможным как участие российских исполнителей в „Евровидении“, так и трансляцию конкурса в России (впрочем, желающие могли спокойно посмотреть официальную трансляцию в пока ещё не заблокированном в России Youtube).

Российские музыканты впервые появились на сцене „Евровидения“ в 1994 году. Мария Кац, выступавшая тогда под псевдонимом Юдифь, смогла сразу попасть в первую десятку. Она заняла девятое место. В 2008 году Дима Билан с песней „Believe“ в первый и пока единственный раз принес России победу в „Евровидении“. Для номера была сделана специальная площадка с искусственным льдом, на которой под песню Билана выступил чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Россия не раз представляла на „Евровидении“ оригинальные, яркие номера. Достаточно вспомнить выступление группы Тату или „Бурановских бабушек“. О том, не хватает ли России на „Евровидении“, корреспондент DW поговорил со знатоками и участниками этого песенного конкурса из Германии.

Бродер Бриз (Broder Breese), ведущий официального немецкого канала „Евровидения“ в ТикТок, заявил, что не видит большой проблемы в отсутствии российских исполнителей. „У России в большей степени, чем у Беларуси, многое казалось сделано очень красиво, но было совсем не таким аутентичным, каким должно быть выступление на конкурсе „Евровидения“. Именно этой аутентичности я не вижу у российских исполнителей, а ведь есть множество других замечательных стран, которые делают это“, - пояснил свою позицию Бриз.