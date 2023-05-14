ВИДЕО | Нечестно! ТОП-3 победителей „Евровидения“, которых обвиняли в плагиате
Как известно, победительницу завершившегося конкурса, Loreen из Швеции слушатели обвинили в „краже“ песни Мики Ньютон 18-летней давности „В плену“. Другие еврофаны нашли намек на старый хит группы ABBA The Winner Takes It All. Но подобные случаи бывали и ранее. „Обозреватель“ вспомнил о некоторых.
Кстати, внимательные слушатели обнаружили композицию с практически такой же мелодией под названием Flying Free, которая была впервые выпущена в 1999 году коллективом Pont Aeri.
Певицу уже не в первый раз подозревают в плагиате. Ее победную песню Euphoria из Евровидения-2012 сравнивали с хитом британского бойз-бэнда One Direction – Stole my heart.
Вот кому ещё „прилетало“ от людей с тонким слухом.
Александр Рыбак (Александр Рыбак) – Fairytale
Норвежский скрипач белорусского происхождения уверенно победил на Евровидении-2009. Однако вскоре турецкий певец Yalın обвинил Рыбака в плагиате его песни Bit Pazari. Сам артист опроверг обвинения, аргументировав это тем, что написал трек Fairytale в 17 лет, когда его возлюбленная разбила ему сердце.
Måneskin – Zitti E Buoni
В 2021 году на Евровидении победила группа из Италии Måneskin, которую позже обвинили в плагиате. С громким заявлением выступил коллектив The Vendettas в эфире немецкого канала RTL. Фронтмен сказал, что песня Zitti E Buoni схожа с их You want it, you got it с далекого 1994 года. Рок-музыканты также призвали экспертов и критиков внимательнее анализировать „новые“ композиции, которые предлагаются для Евровидения, чтобы в будущем не было скандалов, связанных с „кражей“.
Måns Zelmerlöw – Heroes
Швед Måns получил хрустальный микрофон на Евровидении-2015. Он зажег сцену песней Heroes. Однако, бдительные слушатели заметили, что эта песня слишком похожа на хит 2014 года David Guetta – Lovers On The Sun. „Если проанализировать тона, я не думаю, что есть два тона, которые следуют друг за другом. На самом деле я не понимаю, как это могло быть плагиатом. Но мне жаль, что он чувствуется“, – ответил Zelmerlöw на обвинение в копировании музыки.