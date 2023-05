ВИДЕО | Нечестно! ТОП-3 победителей „Евровидения“, которых обвиняли в плагиате

В 2021 году на Евровидении победила группа из Италии Måneskin, которую позже обвинили в плагиате. С громким заявлением выступил коллектив The Vendettas в эфире немецкого канала RTL. Фронтмен сказал, что песня Zitti E Buoni схожа с их You want it, you got it с далекого 1994 года. Рок-музыканты также призвали экспертов и критиков внимательнее анализировать „новые“ композиции, которые предлагаются для Евровидения, чтобы в будущем не было скандалов, связанных с „кражей“.