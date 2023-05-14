После похорон Валентина Юдашкина Алла Пугачева вернулась в Израиль

Чупракова прокомментировала пост Поплавской, в котором телеведущая негодует из-за приезда Примадонны в Россию. „Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой“, — написала помощница звезды.

Поплавская поддержала Владимира Соловьева, который был удивлен тому, что Пугачеву приняли в России после отъезда в Израиль и по привычке разразился площадной бранью по этому поводу. „Спасибо, Володя! Я тебя обнимаю! Специально молчала и ждала реакции общества и коллег. Эмоции копились — и вот прорвало“, — высказалась Поплавская.

Осенью 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль. 4 мая стало известно, что певица вернулась в Россию. Позже стало известно, что певица после приезда направилась в свой замок в деревне Грязь.

6 мая модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании с кутюрье присутствовала Алла Пугачева. Она вошла в зал прощания с Юдашкиным через отдельный вход. Охрана не подпустила журналистов к Примадонне.