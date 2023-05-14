Лайма Вайкуле сообщила, что Слепаков и Макаревич выступят на ее фестивале в Юрмале

„Выступит Семен Слепаков, который остро все замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича. А где его можно будет увидеть близко? – На фестивале „Рандеву“. Выдаю вам секреты фестиваля“, — говорит звезда.

Фестиваль Вайкуле в Юрмале должен пройти 28–30 июля. Кто ещё выступит на мероприятии, пока неизвестно. Сами Слепаков и Макаревич не подтвердили информацию о своем появлении на „Рандеву“.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, не проводился после 2019 года: в 2020 и 2021 помешала пандемия коронавируса, а в прошлом году рганизаторы объясняли перенос ситуацией в Украине. Участники сопровождающей певицу группы в основном проживают за пределами Латвии. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский. Будут ли нарушены эти традиии, пока неизвестно.