ВИДЕО | Алика с размахом отметила восьмое место на „Евровидении“: праздник длился до пяти часов утра!

„Я очень рада восьмому месту. Мы все видели прогнозы букмекеров, но я все же осталась честна самой себе и верила в себя до самого конца. Вот что важно. Да здравствует Эстония!“ - описала Алика свои эмоции.

Если перед тем, как вылететь в Ливерпуль она поспала лишь два часа, то сегодня - еще меньше, так как они долго отмечали успешный результат. „Я спала полчаса, если не считать того, что я спала в самолете и по дороге. Да, праздник длился где-то до пяти“, - призналась певица.

Алика считает, что победитель „Евровидения“ Loreen - легендарная певица, и поэтому она как раз и выиграла во второй раз. Алика добавила, что ей нравится песня Loreen и что у нее красивый голос. Тем не менее в конце финала она болела за Финляндию и Käärijä, так как ей хотелось новой крови - это была бы более неожиданная победа.

Алика рада, что и в полуфинале, и в финале она смогла насладиться выступлением на сцене и получить от этого удовольствие - и это самое важное для нее. „Вообще весь этот опыт просто невероятный и я запомню его на всю жизнь“, - добавила она.

День матери она планирует провести активно с семьей на прогулке и сходить в ресторан, ведь если останется дома, то просто-напросто уснет. Тем более отметить они смогут как День матери, так и восьмое место Эстонии на „Евровидении“.