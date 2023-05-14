Шоубиз
14.05.2023, 21:41

ВИДЕО | Алика с размахом отметила восьмое место на „Евровидении“: праздник длился до пяти часов утра!

 (6)
Alika saabus Eurovisionilt koju krapsakana, kuigi enne Eestisse jõudmist ta palju magada ei saanud
Alika saabus Eurovisionilt koju krapsakana, kuigi enne Eestisse jõudmist ta palju magada ei saanud
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В воскресенье в Эстонию из Ливерпуля вместе с эстонской делегацией вернулась Алика Милова, представлявшая Эстонию на „Евровидении“. В финале песенного конкурса Алика с песней „Bridges“ заняла восьмое место. „Вот что значит верить в себя“, - прокомментировала Алика свое успешное выступление.

„Я очень рада восьмому месту. Мы все видели прогнозы букмекеров, но я все же осталась честна самой себе и верила в себя до самого конца. Вот что важно. Да здравствует Эстония!“ - описала Алика свои эмоции.

Если перед тем, как вылететь в Ливерпуль она поспала лишь два часа, то сегодня - еще меньше, так как они долго отмечали успешный результат. „Я спала полчаса, если не считать того, что я спала в самолете и по дороге. Да, праздник длился где-то до пяти“, - призналась певица.

Алика считает, что победитель „Евровидения“ Loreen - легендарная певица, и поэтому она как раз и выиграла во второй раз. Алика добавила, что ей нравится песня Loreen и что у нее красивый голос. Тем не менее в конце финала она болела за Финляндию и Käärijä, так как ей хотелось новой крови - это была бы более неожиданная победа.

Алика рада, что и в полуфинале, и в финале она смогла насладиться выступлением на сцене и получить от этого удовольствие - и это самое важное для нее. „Вообще весь этот опыт просто невероятный и я запомню его на всю жизнь“, - добавила она.

День матери она планирует провести активно с семьей на прогулке и сходить в ресторан, ведь если останется дома, то просто-напросто уснет. Тем более отметить они смогут как День матери, так и восьмое место Эстонии на „Евровидении“.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии