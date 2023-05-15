ВИДЕО | Андрей Данилко прилетел в Таллинн: Концерт Верки Сердючки состоится 19 мая!

„У Андрея Данилко (Верка Сердючка), на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель. В связи с этим, менеджмент артиста, по предписанию врачей, сдвигает Европейский тур на два месяца вперед“, - объяснили тогда организаторы перенос концерта.