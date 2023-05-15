Организаторов „Евровидения“ заподозрили в фальсификации голосования

„Победа Швеции за год до годовщины ABBA кажется слишком удобной“; „Не сторонник теорий заговора, но мысль о том, что все подстроено, чтобы провести следующий конкурс в Швеции, имеет смысл“, — приводит слова фанатов издание.

Группа ABBA участвовала в „Евровидении“ в 1974 году с песней Waterloo, что обеспечило им мировую славу. В 2024 году будет 50 лет со дня их победы и многие ожидают, что коллектив выступит на конкурсе.

Однако победительница „Евровидения-2023“ певица Loreen изначально была фавориткой конкурса у букмекеров. По итогу она и получила один из самых высоких баллов от жюри за всю историю конкурса (340) и обогнала рэпера Käärijä.