Энрике Иглесиас отменил концерты из-за болезни

„Мое выступление сегодняшним вечером в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, врачи настаивают на полном покое, мне запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять свои шоу в стране, которая так много значит для меня“, — написал артист в личном блоге.