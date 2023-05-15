15.05.2023, 18:00
Энрике Иглесиас отменил концерты из-за болезни
ФОТО: | AFP
Певец Энрике Иглесиас в своем Instagram сообщил об отмене ближайших выступлений. Впрочем, он уверяет, что должен быстро восстановиться и ещё порадовать поклонников своими концертами.
„Мое выступление сегодняшним вечером в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, врачи настаивают на полном покое, мне запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять свои шоу в стране, которая так много значит для меня“, — написал артист в личном блоге.
Иглесиасу пришлось отменить запланированный в Мексике концерт всего за несколько часов. Певец заверил фанатов, что быстро придет в себя и возобновит концертную деятельность. „Я приношу мои глубочайшие извинения и крепко обнимаю каждого из вас, мои дорогие поклонники“, — поделился он.