Шведская пресса в замешательстве: делегация вернулась с „Евровидения“ домой, но без Loreen. Где же она?

В ночь на понедельник в аэропорту Арланда в Стокгольме приземлился самолет из Ливерпуля со шведской делегацией на борту. Однако самой Лорин, одержавшей победу в „Евровидении“ с песней „Tattoo“, не было на борту, пишет Aftonbladet.

В аэропорту собрались журналисты и поклонники, чтобы торжественно встретить победительницу, но в итоге им навстречу вышла лишь делегация. Куда же делась Лорин?

„Лорин осталась в Великобритании, чтобы сделать небольшой промо-тур в Лондоне. Среди прочего она даст множество интервью на радио и телевидении, а также встретится с представителя изданий The Sun, The Guardian, BBC и MTV“, - сообщил позже шведской прессе представитель певицы.

Пресс-секретарь добавил, что сама Лорин должна вернуться в Швецию во вторник.