„На сегодняшний день она самая известная нарвитянка в Эстонии“: Катри Райк поздравила Алику Милову

„Алика - наша гордость! На сегодняшний день она самая известная нарвитянка в Эстонии. Поздравляю!Спасибо за то, что принесла известность и признание Эстонии и Нарве! В феврале этого года Алика была награждена почетным знаком Нарвы. А 10 июня в 20:00 мы будем приветствовать Алику на Ратушной площади. Будьте готовы!“, - написала Катри Райк.