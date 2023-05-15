15.05.2023, 15:00
„На сегодняшний день она самая известная нарвитянка в Эстонии“: Катри Райк поздравила Алику Милову(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мэр Нарвы Катри Райк поздравила Алику Милову за ее выступление на „Евровидении-2023“, на котором эстонская певица заняла восьмое место.
„Алика - наша гордость! На сегодняшний день она самая известная нарвитянка в Эстонии. Поздравляю!Спасибо за то, что принесла известность и признание Эстонии и Нарве! В феврале этого года Алика была награждена почетным знаком Нарвы. А 10 июня в 20:00 мы будем приветствовать Алику на Ратушной площади. Будьте готовы!“, - написала Катри Райк.