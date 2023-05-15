Гений и злодейство. Секс и убийство. Что мы увидели в фильме про великого Караваджо

Известный старожилам по роли доблестного капитана Коррадо Каттани из сериала „Спрут“ Микеле Плачидо снял фильм. Это далеко не первый, а даже аж тринадцатый снятый им фильм, но раньше, во всяком случае мне, сталкиваться с его режиссёрскими работами не доводилось.

Фильм добротный, посвящённый одной из самых известных искусствоведческих историй – о том, как живописец Караваджо в уличной драке убил человека, и как и что ему потом за это было. По фильму – было возмездие, и возмездие не сказать, чтобы слишком справедливое. С другой стороны, убийство есть убийство – и убийца должен быть наказан независимо от его статуса и каких бы то ни было привходящих обстоятельств вроде особенностей его личности. Собственно, эти-то соображения Плачидо в фильме и препарирует. Без каких-либо открытий, откровений и прочей казуистики – как написано в классических учебниках истории, ничего более.

Караваджо у Плачидо предстаёт таким брутальным, высеченным скорее из камня, чем из чего бы то ни было ещё, мачо, человеком о двух лицах, чьё искусство не сильно сочетается с его же образом жизни. С историками Плачидо не спорит, Караваджо убил, это доказанный исторический факт, ничего тут сделать нельзя, а оправдать его режиссёр пытается, выстроив сложную систему взаимоотношений художника и его жертвы, которая, конечно же, во всём виновата сама.

В общем, это более-менее классический байопик, без попытки как-то переосмыслить известный образ, да, наверное, этого от Плачидо никто и не требовал, и не ожидал. Скорее, это даже хорошо, потому что среди людей, не сильно погружённых в живопись, Караваджо не представляется величиной из первого ряда, не уверен, что сто человек с улицы назовут его в числе топ-пяти, например, художников, о которых они что-то знают. Так что этот фильм из числа тех, что выполняют, в том числе, и просветительскую функцию.