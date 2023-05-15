Шоубиз
15.05.2023, 16:30

Рано расслабилась! Лили Коллинз обокрали в спа-салоне

 
MET Gala
MET Gala
ФОТО: ANGELA WEISS | AFP

Звезда фильма „Белоснежка: месть гномов“ и сериала „Эмили в Париже“ неудачно сходила в спа-салон одного из известных отелей в Западном Голливуде. Вернувшись домой, актриса обнаружила, что у нее украли украшения на сумму 10 тысяч долларов. Как сообщает западный таблоид TMZ, воры забрали ее обручальное кольцо с бриллиантом, помолвочное кольцо и электронику.

Заместители шерифа округа Лос-Анджелес в настоящее время проводят расследование. Сотрудники полиции просматривают записи с камер наблюдения. Предполагается, что вещи были украдены кем-то из сотрудников.

В 2020-м Лили Коллинз и ее возлюбленный Чарли Макдауэлл обручились. В сентябре 2021 года они связали себя узами брака, устроив сказочную свадьбу в Даттон-Хот-Спрингс. И на эту память посмел покуситься коварный воришка!

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