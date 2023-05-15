Рано расслабилась! Лили Коллинз обокрали в спа-салоне

Звезда фильма „Белоснежка: месть гномов“ и сериала „Эмили в Париже“ неудачно сходила в спа-салон одного из известных отелей в Западном Голливуде. Вернувшись домой, актриса обнаружила, что у нее украли украшения на сумму 10 тысяч долларов. Как сообщает западный таблоид TMZ, воры забрали ее обручальное кольцо с бриллиантом, помолвочное кольцо и электронику.