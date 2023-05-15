СМИ: Рэпер ТемаДа, выступавший на улицах Риги и Таллинна, внесен в „черный список“ Латвии

Ранее ТемаДа обещал во второй половине мая вновь устроить на Бастионной горке в Риге что-то подобное, но теперь это не представляется возможным, потому что ему запрещен въезд в Латвию, передает rus.tvnet.lv.

По неофициальной информации, которая имеется в распоряжении Латвийского телевидения, министр внутренних дел 9 мая по рекомендации СГБ решил внести шоумена в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. СГБ подтвердила, что давала такую рекомендацию, так как в действиях музыканта усмотрела риски противогосударственных действий.

„Информация, полученная СГБ, свидетельствует о поддержке данным лицом вторжения России в Украину и поддержке мер гуманитарного воздействия России“, - указали в СГБ.

Артемий Иванов является негражданином Эстонии и одновременно получил российское гражданство. Его постоянное место жительства в Эстонии, но музыкант часто бывает в Латвии.

После предыдущего выступления на Бастионной горке в Риге рэпер заявил в телефонном интервью LTV, что его концерты - это только развлекательные мероприятия без политического подтекста. Однако среди нейтральных рэп-композиций в его аккаунтах в соцсетях есть и посты, в которых он восхваляет Владимира Путина и советскую армию, а также восторженно отзывается о праздновании 9 мая.

Решение о включении его в „черный список“ было принято 9 мая.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Рижская муниципальная полиция обратила внимание на несколько случаев, когда во время пасхальных праздников в центре Риги несколько человек включали русскую музыку с помощью звукоусиливающих устройств.

Представитель Госполиции Том Садовскис о выступлении рэпера в центре Риги сказал: „Там была музыка на разных языках, и в этой музыке не было прокремлевских посылов. В то же время я должен напомнить жителям: если вы видите, что прокремлевски настроенный политик заснял эту сцену и в социальных сетях выражает свое восхищение тем, как красиво, по его мнению, звучит русская музыка в центре Риги, просим вас не поддаваться на такую провокацию“.

Комментируя ситуацию, полиция заявила, что проводит переговоры и проверяет личные данные в каждой ситуации, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. При этом в полиции подчеркнули, что совместно с Рижской думой теперь работают над созданием регламента по вопросу уличных музыкантов.