СМИ: Рэпер ТемаДа, выступавший на улицах Риги и Таллинна, внесен в „черный список“ Латвии(3)
По рекомендации Службы государственной безопасности (СГБ) министр внутренних дел внес русскоговорящего жителя Эстонии Артемия Иванова (более известного как ТемаДа), который ранее вызвал ажиотаж русскими песнями на Бастионной горке, в „черный список“, сообщила Panorāma на LTV.
Ранее ТемаДа обещал во второй половине мая вновь устроить на Бастионной горке в Риге что-то подобное, но теперь это не представляется возможным, потому что ему запрещен въезд в Латвию, передает rus.tvnet.lv.
По неофициальной информации, которая имеется в распоряжении Латвийского телевидения, министр внутренних дел 9 мая по рекомендации СГБ решил внести шоумена в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. СГБ подтвердила, что давала такую рекомендацию, так как в действиях музыканта усмотрела риски противогосударственных действий.
„Информация, полученная СГБ, свидетельствует о поддержке данным лицом вторжения России в Украину и поддержке мер гуманитарного воздействия России“, - указали в СГБ.
Артемий Иванов является негражданином Эстонии и одновременно получил российское гражданство. Его постоянное место жительства в Эстонии, но музыкант часто бывает в Латвии.
После предыдущего выступления на Бастионной горке в Риге рэпер заявил в телефонном интервью LTV, что его концерты - это только развлекательные мероприятия без политического подтекста. Однако среди нейтральных рэп-композиций в его аккаунтах в соцсетях есть и посты, в которых он восхваляет Владимира Путина и советскую армию, а также восторженно отзывается о праздновании 9 мая.
Решение о включении его в „черный список“ было принято 9 мая.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Рижская муниципальная полиция обратила внимание на несколько случаев, когда во время пасхальных праздников в центре Риги несколько человек включали русскую музыку с помощью звукоусиливающих устройств.
Представитель Госполиции Том Садовскис о выступлении рэпера в центре Риги сказал: „Там была музыка на разных языках, и в этой музыке не было прокремлевских посылов. В то же время я должен напомнить жителям: если вы видите, что прокремлевски настроенный политик заснял эту сцену и в социальных сетях выражает свое восхищение тем, как красиво, по его мнению, звучит русская музыка в центре Риги, просим вас не поддаваться на такую провокацию“.
Комментируя ситуацию, полиция заявила, что проводит переговоры и проверяет личные данные в каждой ситуации, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. При этом в полиции подчеркнули, что совместно с Рижской думой теперь работают над созданием регламента по вопросу уличных музыкантов.