В центре культуры „Линдакиви“ вновь состоится вечер танцев под музыку 70-80-х годов

„Наши традиционные танцевальные вечера после пандемии набирают популярность, о чем свидетельствует количество участников последнего такого вечера. 20 мая состоится завершающий сезон танцевальный вечер. Летом потанцевать можно будет во время парковых концертов. Танцевальные же вечера продолжаться тогда, когда лето останется позади“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.