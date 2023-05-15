В центре культуры „Линдакиви“ вновь состоится вечер танцев под музыку 70-80-х годов(3)
В субботу, 20 мая, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ (Я. Коорти, 22) пройдут танцы под хиты 70-80-х годов. Вход свободный.
„Наши традиционные танцевальные вечера после пандемии набирают популярность, о чем свидетельствует количество участников последнего такого вечера. 20 мая состоится завершающий сезон танцевальный вечер. Летом потанцевать можно будет во время парковых концертов. Танцевальные же вечера продолжаться тогда, когда лето останется позади“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Вечер танцев состоится 20 мая с 18:00 до 21:00. Танцевальное настроение зададут ведущий и диджей.
Потанцевать в этот вечер можно будет под популярные танцевальные хиты 70-80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.