Пережившие тяжелую утрату Il Divo приезжают в Таллинн: готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Нынешние участники Il Divo – американец Дэвид Миллер, француз Себастьен Изамбар и швейцарец Урс Бюлер – поют на английском, испанском и итальянском языках. На время турне к Il Divo присоединился специальный гость – мексиканско-американский баритон Стивен Лабри.

Il Divo – Regresa Mi (Unbreak My Heart):

Il Divo, признанному самым коммерчески успешным классическим кроссоверным коллективом за всю историю музыки, с самого основания сопутствовал исключительный успех. Группа продала уже более 30 миллионов пластинок и получила 160 золотых и платиновых дисков в 33 странах мира. Квартет вошел в историю как первый классический кроссоверный коллектив, дебютировавший на первом месте в чарте Billboard Topp 200.

„Мы не просто пишем музыку, мы создаем впечатления. Мы хотим, чтобы люди с помощью музыки перемещались в пространстве; чувствовали нечто такое, чего им не приходилось чувствовать раньше“, – сказал Дэвид Миллер. – „Мы все время ищем способы испытать собственные силы и пойти на риск. Для нас как артистов и музыкантов важно развитие“.

Квартет Il Divo был создан в 2003 году в Великобритании легендарным музыкальным продюсером Саймоном Коуэллом. Музыканты, собранные со всего света, в то время не были известны широкой публике. Однако начав выступать вместе, Il Divo сразу стали международной сенсацией – участники коллектива прославились своим динамичным присутствием на сцене и захватывающими выступлениями.

Il Divo – Amazing Grace:

„Для меня пение – это создание контакта с людьми. Это невероятное чувство: выступать и видеть, какое воздействие оказывает на кого-то твоя музыка“, – сказал Миллер. – „Мы хотим, чтобы наша музыка была доступна всем, независимо от бэкграунда или музыкальных предпочтений. Мы всегда ищем возможности для вплетения в свою музыку разных жанров и стилей“.