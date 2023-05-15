Пережившие тяжелую утрату Il Divo приезжают в Таллинн: готовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Классическая кроссовер-группа Il Divo, давно завоевавшая международное признание, продолжает очаровывать публику своим мировым турне A New Day Tour, в рамках которого 23 октября выступит в Таллинне, в концертном доме Alexela. После трагической смерти Карлоса Марина в 2021 году оставшиеся участники Il Divo почитают творческий дух Il Divo, отправившись в путешествие, во время которого исполняют менее известные песни из своего обширного репертуара.
Нынешние участники Il Divo – американец Дэвид Миллер, француз Себастьен Изамбар и швейцарец Урс Бюлер – поют на английском, испанском и итальянском языках. На время турне к Il Divo присоединился специальный гость – мексиканско-американский баритон Стивен Лабри.
Il Divo – Regresa Mi (Unbreak My Heart):
Il Divo, признанному самым коммерчески успешным классическим кроссоверным коллективом за всю историю музыки, с самого основания сопутствовал исключительный успех. Группа продала уже более 30 миллионов пластинок и получила 160 золотых и платиновых дисков в 33 странах мира. Квартет вошел в историю как первый классический кроссоверный коллектив, дебютировавший на первом месте в чарте Billboard Topp 200.
„Мы не просто пишем музыку, мы создаем впечатления. Мы хотим, чтобы люди с помощью музыки перемещались в пространстве; чувствовали нечто такое, чего им не приходилось чувствовать раньше“, – сказал Дэвид Миллер. – „Мы все время ищем способы испытать собственные силы и пойти на риск. Для нас как артистов и музыкантов важно развитие“.
Квартет Il Divo был создан в 2003 году в Великобритании легендарным музыкальным продюсером Саймоном Коуэллом. Музыканты, собранные со всего света, в то время не были известны широкой публике. Однако начав выступать вместе, Il Divo сразу стали международной сенсацией – участники коллектива прославились своим динамичным присутствием на сцене и захватывающими выступлениями.
Il Divo – Amazing Grace:
„Для меня пение – это создание контакта с людьми. Это невероятное чувство: выступать и видеть, какое воздействие оказывает на кого-то твоя музыка“, – сказал Миллер. – „Мы хотим, чтобы наша музыка была доступна всем, независимо от бэкграунда или музыкальных предпочтений. Мы всегда ищем возможности для вплетения в свою музыку разных жанров и стилей“.
A New Day Tour не только позволит нам убедиться в невероятном таланте участников Il Divo, но и поддержит их десятый студийный альбом For Once In My Life: A Celebration Of Motown, который вышел в 2021 году. Фирменный звук Il Divo и блестящий вокал в этом альбоме отдают дань уважения культовой эпохе Motown. В память о Карлосе Марине Il Divo в сотрудничестве с Музыкальным колледжем Беркли (кампус Валенсии) учредили стипендию имени Карлоса Марина.
Концерт Il Divo в Таллинне обещает стать незабываемым впечатлением для публики. Не упустите возможность стать свидетелями магии Il Divo и их необыкновенного музыкального пути.
Концерт Il Divo в Таллинне состоится 23.10.2023 в Концертном доме Alexela. Предварительная продажа для членов клуба Live Nation уже началась. В свободную продажу билеты поступят 19 мая в 10.00 часов. Информацию о билетах можно найти в пунктах продажи и интернет-магазине Piletilevi.