Пережившие тяжелую утрату Il Divo приезжают в Таллинн: готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

A New Day Tour не только позволит нам убедиться в невероятном таланте участников Il Divo, но и поддержит их десятый студийный альбом For Once In My Life: A Celebration Of Motown, который вышел в 2021 году. Фирменный звук Il Divo и блестящий вокал в этом альбоме отдают дань уважения культовой эпохе Motown. В память о Карлосе Марине Il Divo в сотрудничестве с Музыкальным колледжем Беркли (кампус Валенсии) учредили стипендию имени Карлоса Марина.