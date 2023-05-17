„Раша гудбай“ или „Лаша тумбай“? Верка Сердючка напомнила российским зрителям о старой боли

Российские „эксперты“, обсуждавшие „Евровидение“ до и после прямых эфиров, обычно азартно отстаивали полярные точки зрения (в зависимости от занятого места): от „конкурс политизирован, нас никто не любит, не нужно нам этот ваш конкурс, уйдём мы от вас“ до „Вот оно — признание Европы“.

В 2007 году Верка Сердючка спутала все карты. И Украина (в её лице), и Россия (а точнее, группа Serebro) заняли места в тройке лидеров. Но при этом в песне экс-любимицы российских зрителей были обнаружены русофобские мотивы. „Плевок в Россию“, „Мы её кормили, а она...“, „И тебе гудбай“ и так далее — „лидеры общественного мнения“ рассердились по-настоящему. Шутка ли: целый выпуск программы Малахова был посвящён вопросу, что всё-таки звучит в песне Данилко — „Лаша тумбай“ или „Russia goodbye“. Да ещё и яркая звезда в качестве головного убора напомнила зрителям что-то кремлёвское.

Сам артист всячески открещивался от „русофобской“ трактовки. То он говорил, что оригинальные слова „Lasha Tumbai“ переделаны из песни Виктория Цоя „Бошетунмай“, и они ничего не значат, то находил значение — „взбитые сливки“ по-монгольски.

В итоге в России пришли к парадоксальному выводу: Украина просчиталась с антироссийской песней и заняла позорное второе место. Россию же зрители полюбили, поэтому она заняла почётное третье место. Победила, к слову, Мария Шерифович из Сербии.

И вот опять! Вновь „Евровидение“, вновь Верка Сердючка, вновь скандальная песня — и теперь уже зрители почти сошлись во мнении, что явственно слышится прощание с Россией. Хотя некоторые (но уже они в меньшинстве) продолжают верить, что никакой „Раши“ и тем более „гудбай“ не слышно.