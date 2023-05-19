Украинский пианист Алексей Ботвинов: Одесса - не только столица юмора, но и Мекка высокой культуры

— Мы знакомы и дружим с Михаилом Шишкиным уже много лет. Михаил около 30 лет живет в Швейцарии, ее гражданин. Я очень тесно связан примерно столько же лет с Швейцарией по своей творческой деятельности, поэтому было естественно что мы познакомились. А потом случился роман Шишкина „Письмовник“ - точнее, то, что я его прочел. Книга произвела на меня столь сильное впечатление, что я захотел сделать театральный проект, где выступил (впервые для себя) также как режиссер. Спектакль шел в Одессе, потом я сделал немецкоязычную версию в Швейцарии, с местными актерами - обе версии шли успешно, было около 30 спектаклей. С другой стороны, Михаил был часто на моих концертах, и у него возник замысел серии литературно-музыкальных проектов для нас. Один из них - о жизни и судьбе Рахманинова. Мы его уже показывали и на одесском фестивале, и в разных странах Европы. Это очень эмоционально мощный проект. Причем после российского нападения на Украину он приобрел невероятную актуальность - в тексте Михаила, написанном за несколько лет до февраля 2022 года, оказалось много параллелей с актуальной ситуацией. Воспоминания Рахманинова, его решение покинуть Россию, однозначное неприятие тоталитарного режима, страшных варварских черт русского характера - сейчас звучат особенно пронзительно. Я очень рад, что эстонская аудитория увидит этот проект.