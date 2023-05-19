Украинский пианист Алексей Ботвинов: Одесса - не только столица юмора, но и Мекка высокой культуры
Из-за российской агрессии в Украине крупнейший фестиваль классической музыки Odessa Classics снова пройдет в Эстонии. Его открытие состоится 25 мая в концертном зале Estonia. Билеты и инфо ЗДЕСЬ. Журналист RusDelfi Алина Захарова поговорила с основателем и художественным руководителем фестиваля Алексеем Ботвиновым и узнала, чем они собираются удивлять зрителей в Таллинне и как война влияет на артистов. Читайте ниже!
— В названии фестиваля город Одесса, но место проведения - Эстония. Почему?
— Фестивальный проект ODESSA CLASSICS был задуман мной и моей супругой Леной в 2014 году, летом, когда Россия уже аннексировала Крым, большую часть Донбасса и наши войска понесли большие потери. Это было наше решение - попытаться сделать что-то важное для Одессы, для Украины в области культуры - там, где мы компетентны. И наш первый фестиваль в июне 2015-го получился „с эстонским акцентом“. Лето того года в Одессе было очень странным - напуганные российской пропагандой европейские туристы боялись приезжать, центр города в начале июня был непривычно пуст. И тут мой друг Меэлис Кубитс протянул руку помощи - и, скорее всего, не только фестивалю, но и городу, стране. Меэлис организовал приезд в Одессу на Odessa Classics большой группы журналистов и гостей из Эстонии, а также десятка российских оппозиционных журналистов. Девиз „В Одессе мир и праздник“ сработал как мощный антидот против российской пропаганды: было много медиарепортажей, освещающих как фестиваль, так и жизнь мирного города. Тогда в фестивальной программе одним из хедлайнеров был ансамбль „Hortus Musikus“, настолько понравившийся одесской публике, что мы пригласили их сразу же еще раз на следующий год.
Сейчас, когда проведение масштабного фестиваля с приглашенными европейскими артистами в Украине по объективным причинам невозможно, Odessa Classics проводится вот уже второй год в разных европейских странах. Но то, что первым проектом был в 2022 году фестиваль в Таллинне, а в 2023-м самый масштабный фестиваль (8 концертов) проводится опять же в Эстонии - совсем не случайно. Тут есть несколько факторов - и мои тесные творческие связи в эстонским музыкальным миром и вашим замечательным оркестром ERSO; и наша многолетняя дружба с Меэлисом; и - наверное самое главное - огромная поддержка, какую с начала войны оказывает Украине ваша прекрасная страна - и общество, и государство.
— Как бы вы описали программу?
— Я очень горжусь уровнем программы фестиваля в этом году. Будут открытия для эстонской аудитории. Это и уникальный проект Даниэля Хоупа - ансамбль AIR, представляющий музыку барокко в стиле, напоминающем рок-концерт. Уверен, что сенсационными открытиями для вашей аудитории станут такие артисты, как пианист Себастиан Кнауэр, скрипач Януш Вавровский, композитор Гедиминас Гелготас. В этом году 150-летний юбилей Сергея Рахманинова, одного из наиболее любимых мною гениев мировой культуры. Я сыграю его музыку в трех концертах - большое Элегическое трио вместе с вашими замечательными талантами Хансом Кристианом Авиком и Марселем Китсом - в проекте с Михаилом Шишкиным; и Второй концерт в концерте-закрытии фестиваля с ERSO.
— Вечером 27 мая в „Фотографиске“ состоится вечер, посвященный Рахманинову, с участием Михаила Шишкина. Но ведь Михаил - известный писатель. Причем тут музыка?
— Мы знакомы и дружим с Михаилом Шишкиным уже много лет. Михаил около 30 лет живет в Швейцарии, ее гражданин. Я очень тесно связан примерно столько же лет с Швейцарией по своей творческой деятельности, поэтому было естественно что мы познакомились. А потом случился роман Шишкина „Письмовник“ - точнее, то, что я его прочел. Книга произвела на меня столь сильное впечатление, что я захотел сделать театральный проект, где выступил (впервые для себя) также как режиссер. Спектакль шел в Одессе, потом я сделал немецкоязычную версию в Швейцарии, с местными актерами - обе версии шли успешно, было около 30 спектаклей. С другой стороны, Михаил был часто на моих концертах, и у него возник замысел серии литературно-музыкальных проектов для нас. Один из них - о жизни и судьбе Рахманинова. Мы его уже показывали и на одесском фестивале, и в разных странах Европы. Это очень эмоционально мощный проект. Причем после российского нападения на Украину он приобрел невероятную актуальность - в тексте Михаила, написанном за несколько лет до февраля 2022 года, оказалось много параллелей с актуальной ситуацией. Воспоминания Рахманинова, его решение покинуть Россию, однозначное неприятие тоталитарного режима, страшных варварских черт русского характера - сейчас звучат особенно пронзительно. Я очень рад, что эстонская аудитория увидит этот проект.
— У вас снова выходит совместный альбом с известным британским скрипачом Дэниэлом Хоупом. Представьте его нашим читателям?
— 2 июня этого года выходит уже четвертый наш совместный альбом с Даниэлом Хоупом, снова в легендарной фирме Deutsche Grammophon. После записей Шнитке, Сильвестрова и благотворительного альбома украинской музыки (весь сбор от которого пошел на нужды Украины) - сейчас мы записались с оркестром из Сан Франциско New Century Orchestra. Мы исполняем концерт для скрипки, рояля и оркестра замечательного китайского композитора Тан Дуна - лауреата премии Oscar за музыку к культовому фильму „Crouching Tiger, Hidden Dragon“. И я исполнил Третий фортепианный концерт Филипа Гласса. Это свежее сочинение американского гения. Кстати - это должно быть интересно эстонским меломанам - финал этого концерта автор посвятил вашему эстонскому гению - Арво Пярту. Мне кажется, альбом получился очень особенным.
— Вы будете выступать в „Виймси Артиум“ вместе с Гедиминасом Гелготасом и Янушем Вавровски. Они еще не слишком известны эстонской музыкальной публике.
— Это особенные музыканты. Каждый их них молод. но уже является ведущим в своей области для своей страны. Гедиминас Гелготас - замечательный композитор, также автор уникального проекта ансамбля NICO - который экспериментирует с новаторской, театральной подачей классики. Мне очень нравится творчество Гедиминаса, очень люблю исполнять его музыку - ее можно назвать минимализмом, он следует в русле традиций Филипа Гласса, также для меня слышно вдохновение от Арво Пярта - но уже можно четко сказать, что у Гелготаса свой яркий композиторский язык, что большая редкость в наше время.
Януш Вавровский - ведущий скрипач Польши, он играет на инструменте Страдивари „Polonia“ - единственным Страдивари, принадлежащим на данный момент Польше. Скрипач огромной мощи, энергетики, но и изысканности: я думаю, его место - на самом Олимпе современного скрипичного мастерства. Мы начали выступать с Янушем недавно, но уже имеем много общих интереснейших планов.
— Что сейчас происходит в украинской музыке, как война влияет на артистов?
— Война - это огромная трагедия. И для страны, и для людей, и для украинской культуры. Очень много моих коллег сейчас находятся в эмиграции, всем сложно. Те, кто остаются в Украине и мужественно пытаются продолжать деятельность на Родине, сталкиваются с огромными трудностями - говорить о нормальном профессиональном, запланированном творчестве очень и очень сложно. Это касается как молодежи, так и зрелых музыкантов. Культура Украины - в тяжелейшей ситуации, как и вся страна.
— Есть ли ожидания, когда фестиваль вернется в Одессу?
— Когда война закончится, Украина победит, фестиваль вернется в Одессу. Пока не думаю, что даже на уровне президентов различных стран есть понимание, когда именно это произойдет. Мы все надеемся, что как можно раньше.
— Вы выступали на многочисленных музыкальных фестивалях, какая страна заграницей вам показалась самой мощной со стороны музыкальной атмосферы и талантов? Почему?
— Я не могу выделить какую-то одну страну, есть много европейских стран, где музыкальной культуре уделяется достойное внимание и аудитория не может жить без высокого искусства. Могу сказать, что Эстонии определенно есть чем гордиться - это и уровень ваших артистов, и замечательная - эмоциональная и компетентная - публика. Я очень люблю выступать в Эстонии, чувствую себя на сцене - просто как дома.
— Говорят, что одесситы имеют свой неповторимый доброжелательный и открытый характер, расскажите, что особенного и любимого для вас есть в Одессе?
— Главные черты одесского характера - как вы верно отмечаете - открытость, доброжелательность. Нас отличают гостеприимство, оптимизм, неиссякаемое чувство юмора. Но при этом не стоит забывать, что Одесса - не только столица юмора, но и высокой культуры, в особенности литературы и классической музыки. Если русскоязычный мир имеет определённый стереотип Одессы как города юмора с бабелевским акцентом, то практически для любого образованного скрипача или пианиста мира Одесса - Мекка классической музыки, легендарное место высокой культуры.
Второй год подряд главной звездой фестиваля станет всемирно известный скрипач Дэниэл Хоуп, который 25 и 26 мая выступит с двумя разными программами в концертном зале „Эстония“.
Торжественное закрытие фестиваля состоится 7 июня в концертном зале „Estonia“ выступлением Эстонского национального симфонического оркестра.
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