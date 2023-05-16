Известный шоумен Виталий Вестеринен сдал кровь уже 25 раз! „Это ощущение трудно описать, но знание того, что ты спас чью-то жизнь, вдохновляет“(3)
Недавно известный шоумен, теле- и радиоведущий Виталий Вестеринен сдал донорскую кровь в 25-й раз. Когда он принял решение стать донором, что во время и после кроводачи чувствует донор и как это сказывается на его здоровье? Читайте в интервью rusDelfi.
С чего начался твой донорский путь?
Впервые я сдал кровь, когда учился ещё в первом университете. В одном из кабинетов оборудовали передвижной пункт сдачи крови. Перед тем, как сдать кровь, я задал много вопросов врачам специалистам. Дело в том, что вокруг этой темы ходило множество слухов и даже конспирологических страшилок. Некоторые ходят до сих пор. Пугали тем, что можно упасть в обморок, заболеть из-за ослабления иммунитета, заразиться чем-нибудь и т.д. Да и просто, многие люди боятся иголок, особенно тех, которые проникают в тело. Но на удивление всё прошло спокойно, легко и без неприятных последствий, даже наоборот, я почувствовал приятное расслабление.
Нужно ли как-либо готовиться к сдаче крови?
Для доноров есть важные рекомендации. Главное - это крепкое здоровье и самочувствие самого донора и конечно же его „чистоплотность“. Нужно быть здоровым, хорошо выспавшимся и отдохнувшим, сытым и желательно пребывать в хорошем настроении. Вес донора должен быть не меньше 50 кг, а возраст от 18 до 60 лет. Более подробную информацию можно получить на сайте донорского центра verekeskus.ee.
Что имеешь в виду под словом чистоплотность?
Необходимо вести здоровый образ жизни. Донорам нельзя принимать наркотики, вступать в незащищённые случайные половые связи, особенно за деньги, делать татуировки кустарным методом и т.д. За несколько дней до кроводачи нельзя курить и пить алкоголь. Важно понимать: то, что находится в крови донора, может оказаться в крови пациента. Конечно же кровь анализируют по разным параметрам, но доскональный анализ на всё подряд делать трудно и дорого.
Сколько процедура забора крови длится по времени и как часто можно её проходить?
Сама процедура занимает не более 15 минут, но бывает, что в донорском центре небольшая очередь, поэтому можно забронировать время заранее. Это очень удобно. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).
Как ты себя чувствуешь во время и после кроводачи?
Мне комфортно, спокойно и интересно. Я люблю задавать много разных вопросов, поэтому в процессе активно общаюсь с медсестрой. Слушаю интересные истории или сам чего-нибудь рассказываю. После я чувствую приятное расслабление и даже особое умиротворение. Это ощущение трудно описать, но знание того, что ты спас чью-то жизнь, вдохновляет. Быть добрым и благородным на словах - это одно, а реально пойти и сделать - совсем другое. Никакого ущерба для собственного организма при этом я не ощущаю. Наоборот, через некоторое время чувствую прилив сил и энергии, печень работает активнее, кровь обновляется. Супер!
Это безвозмездная процедура?
Да. После процедуры каждому донору выдаётся специальная карточка, которую можно тут же обменять на памятный сувенир, небольшой подарок в виде вкусняшки типа шоколадки или мёда, но это имеет скорее символическую, а не материальную ценность. Некоторые сувениры я храню как память. У меня небольшая коллекция. А некоторыми вещами пользуюсь в быту.
Донорство – это самая простая возможность совершить добро. Это не требует от вас много сил и времени, но может спасти чью-то жизнь.
Ежедневно десяткам пациентов в больницах Эстонии требуется донорская кровь. Нуждающимися могут стать наши родные, близкие и знакомые, оказавшиеся жертвой несчастного случая. От наличия донорской крови может зависеть и наша собственная жизнь! Спешите делать добро, и мир станет лучше!