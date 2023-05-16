Известный шоумен Виталий Вестеринен сдал кровь уже 25 раз! „Это ощущение трудно описать, но знание того, что ты спас чью-то жизнь, вдохновляет“

С чего начался твой донорский путь?

Впервые я сдал кровь, когда учился ещё в первом университете. В одном из кабинетов оборудовали передвижной пункт сдачи крови. Перед тем, как сдать кровь, я задал много вопросов врачам специалистам. Дело в том, что вокруг этой темы ходило множество слухов и даже конспирологических страшилок. Некоторые ходят до сих пор. Пугали тем, что можно упасть в обморок, заболеть из-за ослабления иммунитета, заразиться чем-нибудь и т.д. Да и просто, многие люди боятся иголок, особенно тех, которые проникают в тело. Но на удивление всё прошло спокойно, легко и без неприятных последствий, даже наоборот, я почувствовал приятное расслабление.

Нужно ли как-либо готовиться к сдаче крови?

Для доноров есть важные рекомендации. Главное - это крепкое здоровье и самочувствие самого донора и конечно же его „чистоплотность“. Нужно быть здоровым, хорошо выспавшимся и отдохнувшим, сытым и желательно пребывать в хорошем настроении. Вес донора должен быть не меньше 50 кг, а возраст от 18 до 60 лет. Более подробную информацию можно получить на сайте донорского центра verekeskus.ee.

Что имеешь в виду под словом чистоплотность?

Необходимо вести здоровый образ жизни. Донорам нельзя принимать наркотики, вступать в незащищённые случайные половые связи, особенно за деньги, делать татуировки кустарным методом и т.д. За несколько дней до кроводачи нельзя курить и пить алкоголь. Важно понимать: то, что находится в крови донора, может оказаться в крови пациента. Конечно же кровь анализируют по разным параметрам, но доскональный анализ на всё подряд делать трудно и дорого.

Сколько процедура забора крови длится по времени и как часто можно её проходить?

Сама процедура занимает не более 15 минут, но бывает, что в донорском центре небольшая очередь, поэтому можно забронировать время заранее. Это очень удобно. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).