Шоубиз
16.05.2023, 09:45

Кто бы мог подумать! Дуэйн „Скала“ Джонсон много лет борется с депрессией

 
Actor Dwayne Johnson poses during the photocall in Madrid, Spain - 19 Oct 2022
Actor Dwayne Johnson poses during the photocall in Madrid, Spain - 19 Oct 2022
ФОТО: Atilano Garcia | © Atilano Garcia / SOPA Images

В это сложно поверить, но актёр и рестлер Дуэйн Джонсов, играющий в основном уверенных героев, откровенно признался, что борется с депрессией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда „Форсажа“ уточнил, что на протяжении многих лет пережил не одну серию приступов депрессии, начиная еще с того времени, когда учился в колледже. Первые признаки депрессии Джонсон ощутил во время учебы в Университете Майами. Будущая звезда рестлинга повредил плечо, из-за чего не смог играть в футбольной команде.

„В то время я еще ничего не знал про ментальное здоровье, про депрессию и то, как она может проявляться. Тогда я просто ушел из школы, бросил свою спортивную команду. Даже промежуточные экзамены не стал сдавать. Мне хотелось просто исчезнуть“, — поделился Джонсон.

Второй сильный депрессивный эпизод актер пережил в конце нулевых, когда разводился со своей первой женой.

„Тогда я уже больше понимал про себя, про свое ментальное здоровье, и мне хватило ума честно рассказать о своем состоянии близким и друзьям, которые очень меня поддержали“, — заявил актер.

Джонсон также отметил, что сейчас его главным спасением являются три дочери, которых он воспитывает вместе со своей второй женой Лорен Хашиан.

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