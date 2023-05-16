Пора... Майкл Джей Фокс решил уйти из кино под влиянием героя ДиКаприо

По словам актера, во время просмотра фильма Квентина Тарантино „Однажды в... Голливуде» он понял, что пришло его время проститься с любимой профессией. Побудил его к этому эпизод с героем ДиКаприо.

„В фильме есть сцена, в которой герой Лео не может вспомнить свои реплики. Он возвращается в гримерку и орет на собственное изображение в зеркале, злясь на самого себя. Эта сцена напомнила мне собственный опыт, когда я также не мог вспомнить свои реплики и чувствовал, что всех подвожу. Увидя себя в герое ДиКаприо, я понял, что нужно окончательно заканчивать свою карьеру и двигаться дальше“, — признался Фокс.