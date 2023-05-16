Пора... Майкл Джей Фокс решил уйти из кино под влиянием героя ДиКаприо
Звезда трилогии „Назад в будущее“ Майкл Джей Фокс заявил, что герой Леонардо ДиКаприо вдохновил его завершить карьеру, сообщает Variety.
По словам актера, во время просмотра фильма Квентина Тарантино „Однажды в... Голливуде» он понял, что пришло его время проститься с любимой профессией. Побудил его к этому эпизод с героем ДиКаприо.
„В фильме есть сцена, в которой герой Лео не может вспомнить свои реплики. Он возвращается в гримерку и орет на собственное изображение в зеркале, злясь на самого себя. Эта сцена напомнила мне собственный опыт, когда я также не мог вспомнить свои реплики и чувствовал, что всех подвожу. Увидя себя в герое ДиКаприо, я понял, что нужно окончательно заканчивать свою карьеру и двигаться дальше“, — признался Фокс.
В 1991 году у тридцатилетнего Майкла Джей Фокса диагностировали болезнь Паркинсона. Публично о своем диагнозе актер рассказал только семью годами позже — в 1998 году.