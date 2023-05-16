„Сосаться нужно нормально!“ Гоша Куценко высказался о постельных сценах

Куценко отметил, что во время съемок эротических эпизодов предпочитает не использовать накладки. „Если играешь любовную сцену — ты должен быть готов пойти на все. Я всегда так говорил актрисам: „Что ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай, вперед!“. Все нормально, ничего не случится“, — поделился артист.

По словам Куценко, некоторые актрисы не хотят целоваться в кадре по-настоящему, а только имитируют контакт. „Да, Порошина заворачивается. Сосаться нужно нормально. Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит“, — считает он.

При этом Куценко считает, что при съемке постельных сцен между артистами возникает только „актерская химия“, в которой нет места похоти.