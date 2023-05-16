„Сосаться нужно нормально!“ Гоша Куценко высказался о постельных сценах
Актер Гоша Куценко в эфире шоу „Дерзкая готовка с Ляйсан“ признался, что всегда готов обнажаться ради постельных сцен. И требует от партнёрш хотя бы целоваться по-настоящему.
Куценко отметил, что во время съемок эротических эпизодов предпочитает не использовать накладки. „Если играешь любовную сцену — ты должен быть готов пойти на все. Я всегда так говорил актрисам: „Что ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай, вперед!“. Все нормально, ничего не случится“, — поделился артист.
По словам Куценко, некоторые актрисы не хотят целоваться в кадре по-настоящему, а только имитируют контакт. „Да, Порошина заворачивается. Сосаться нужно нормально. Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит“, — считает он.
При этом Куценко считает, что при съемке постельных сцен между артистами возникает только „актерская химия“, в которой нет места похоти.