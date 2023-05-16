Умерла звезда фильмов „Не покидай...“, „Стрелы Робин Гуда“ и „Сказки старого волшебника“ Регина Разума

Разума сыграла в таких в фильмах, как „Стрелы Робин Гуда“, „Акванавты“, „Сказки старого волшебника“, „Не покидай…“, „Право на выстрел“. Последний фильм с её участием — „Идеальное убийство“ совместного латвийско-американского производства — вышел в 2021 году.