16.05.2023, 11:30
Умерла звезда фильмов „Не покидай...“, „Стрелы Робин Гуда“ и „Сказки старого волшебника“ Регина Разума
ФОТО: Kino-teatr
Актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте Нового Рижского театра. Актриса скончалась 14 мая. Причина смерти не раскрывается.
Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге.
Разума сыграла в таких в фильмах, как „Стрелы Робин Гуда“, „Акванавты“, „Сказки старого волшебника“, „Не покидай…“, „Право на выстрел“. Последний фильм с её участием — „Идеальное убийство“ совместного латвийско-американского производства — вышел в 2021 году.
После распада СССР актриса служила в Новом Рижском театре.