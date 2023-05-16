Хабенский врет! Дмитрий Назаров перестал оправдывать экс-начальника после увольнения из театра

„Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актёров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью“, — заявил Назаров.

Васильева поддержала мужа — актриса считает, что супругам не за что оправдываться. Она заявила, что Хабенскому должно быть стыдно за свой поступок. „Мы лучше сами за себя оправдываться будем, а нам и не за что! У нас всё нормально!“ — сказала она.

В марте Дмитрий Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из МХТ имени Чехова. По словам артиста, такое решение худруку театра далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе. Причиной стала критика артистом руководителей страны и развязанной ими войны.