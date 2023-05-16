Победительница „Евровидения“ призналась, что не хотела участвовать во второй раз(4)
Вопрос при этом был слегка провокационным: не считает ли Loreen, что на „Евровидении“ следует ввести какой-то лимит, как для президентов США — „не больше двух раз“. „Это вы к тому, вернусь ли я на „Евровидение“ снова? Не знаю, все завязано на вдохновении, на творчестве. Я и на это-то „Евровидение“ не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов“, — ответила она. Так что не исключено, что история певицы на „Евровидении“ не закончена...
Журналисты напомнили, что Loreen стала первой женщиной, дважды победившей на конкурсе. „Я испытала гордость. Не только за себя, я горжусь всеми, кто проголосовал, разглядел то, что я сама и мои авторы вложили в эту песню. Ощущение пока, скажу я вам, какое-то сюрреалистичное“, — прокомментировала это она сама.