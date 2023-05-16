Победительница „Евровидения“ призналась, что не хотела участвовать во второй раз

Вопрос при этом был слегка провокационным: не считает ли Loreen, что на „Евровидении“ следует ввести какой-то лимит, как для президентов США — „не больше двух раз“. „Это вы к тому, вернусь ли я на „Евровидение“ снова? Не знаю, все завязано на вдохновении, на творчестве. Я и на это-то „Евровидение“ не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов“, — ответила она. Так что не исключено, что история певицы на „Евровидении“ не закончена...