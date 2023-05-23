ИНТЕРВЬЮ | Мама Алики Екатерина Милова про Нарву: „Эта земля рождает много талантливых людей“

— Когда был английский язык в школе, она всегда старалась учить его хорошо, отметки были хорошие. В Нарве у них была очень сильная учительница, очень строгая. Немного в Таллинне на курсы ходила перед экзаменами. Потом я знаю, что она сейчас много смотрит передач, фильмов на английском языке.

— Алика очень хорошо говорит по-английски, это тоже благодаря вашим усилиям в детстве Алики?

Что так быстро взлетит, конечно, не ожидали. Я и чувствовала потенциал давно, и понимала, что должно быть еще совпадение по судьбе: как Бог даст, так и будет. Она просто много была в творчестве, и все получилось так, как получилось, этого никто не знал.

— Перед полуфиналом я ей записала аудио или просто текст, ну, такие личные. А перед финалом я ничего не стала такого прямо писать, поддержала немножко. Подумала, пусть она выступит так, как она хочет. Это такая точка отчета в ее жизни, к которой она шла. Это ее было абсолютно личное восприятие, как она должна спеть.

— Ожидали ли вы, что Алика так быстро взлетит и уже сразу после победы на Eesti otsib superstaari займет на Евровидении 8 место? Волновались ли? Созванивались с Аликой, что ей желали, давали ли какие-то советы?

Вернулась такой же, но просто сосредоточенной, с пониманием, что надо отдохнуть, и потом пойдет опять большая работа, нагрузка. Она хорошая девочка - добрая, благодарная, трудолюбивая. И она любит мир музыки, вообще музыку любит, все стили, разных времен и поколений, мир музыки - это ее.

— Встретили с ее старшей сестрой, долго ждали, волновались, я очень переживала, что она уставшая. Старшая дочь купила красивые шарики цветов эстонского флага, ну, и все прошло прекрасно. И вот она идет такая в кепочке, такая молоденькая, на сцене она была более взрослая. Выходит с эстонским флагом, я первая ее обняла. Потом мы поехали все вместе к ней домой, там отмечали. Посидели, посмотрели фильм „Рожденная петь“, поели суши и пиццу, в общем, все, что любят девчонки.

— Екатерина, как прошла встреча Алики из Ливерпуля? Приехала ли она, может быть, более взрослой, уверенной?

— Вы сами слушали другие песни участников, какая вам кажется самой достойной победы?

— Музыка — самый такой оптимистичный повод для сплочения. Поэтому, как обсуждать музыку? Это произведение искусства, любая песня, которая полностью сделана от и до. Таких песен много было на „Евровидении“: хороших, но не таких, как у Алики. У Алики была песня индивидуальная, которую ни с чем нельзя сравнить. По тому, что было в этом году, мне кажется, ее песня выделялась своей личностью, и никого на сцене не было, она была одна и приковывала внимание к себе, своей энергетикой и отдачей.

Из песен этого года мне нравилась Швеция, Армения, Финляндия тоже очень поднимала настроение. Албания с семейным номером, поют с отдачей, красивая мелодия, из Швейцарии на военную тему - чистая душевная. У Украины еще сама песня очень интересная, гармония очень хорошая в песне и стиль.

Много было хороших номеров, если честно, еще и букмекеры писали, что нет у Алики шансов в финал пройти, я тоже подумала, ну, что делать. А потом Алика раз — и прошла. Мы прямо завизжали от радости, от неожиданности. У нас не было уверенности совершенно, просто надеялись на какое-то чудо.

— Какая у вас любимая песня Алики?

— Любимая песня Алики есть у меня, она у меня в телефоне, но я не хочу ей делиться, пусть это останется секретом. Ну, а вообще, много хороших песен.

— Узнают ли вас теперь в Нарве чаще, подходят ли, что говорят? Чувствовали ли вы поддержку?

— Очень была мощная поддержка из Нарвы, такое ощущение, что вся Нарва болела за Алику, и это понятно. Реально, это город, в котором она родилась и сформировалась. Все, кто там с ней соприкасался, учил ее, преподаватели, друзья, наши знакомые, все, мне кажется, за нее по-доброму болели. Нарва молодец, короче говоря. Получилось, что Нарва в этот период была флагманом, эта земля рождает, вообще, много талантливых людей, творческих. И Аня Чистоделова, и Софья Хомякова, они такой флешмоб в кафе организовали. К ним на финал очень много людей пришло, в том числе и Аликина преподавательница по фортепьяно, они ее нашли, Ирина Викторовна. Было очень приятно, и Алике это помогло 100%.

— Может быть вам написали или позвонили те, от кого вы даже не ожидали, или незнакомые люди?

— Мне написала одна знакомая из Украины, она преподаватель, у нее много известных детей, которых она воспитывает. Она написала, что Алика пригвоздила их к стульям во время выступления, невозможно было оторваться. Она искренне написала, как музыкант, такие приятные слова. Я всем очень благодарна, кто искренне болел за Алику, очень!

— Вы подарили какой-нибудь семейный подарок Алике за 8 место на „Евровидении“?

— Алике я подарила вазу для цветов, она золотая, зеркальная. Она была очень рада и довольна, сказала: мамочка, это лучший подарок.