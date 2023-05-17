Леонид Агутин доказал через суд, что он не сатанист

Все это время Агутин не торопился комментировать громкое дело, лишь сегодня решился высказаться, опубликовав пост в соцсети. Артист отметил, что суд встал на его сторону, а Мамаев показал себя человеком, придумывающим инфоповоды ради привлечения внимания.

„Дорогие друзья, наконец-то я могу позволить себе прокомментировать мой судебный процесс с неким персонажем, именовавшим себя блогером. До вступления в законную силу решения суда юрист настоятельно рекомендовал мне воздержаться от комментариев. Теперь, когда решение вступило в законную силу, я хочу пояснить свое отношение ко всей этой истории.

Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклип „Включите свет“, что увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировым масонством, что бы это ни значило, мировыми заговорами и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад. Сначала я очень старался понять логику автора, но, по моему мнению, это невозможно. Тогда я показал материал пресс-службе, которая попыталась связаться с автором и выяснить, что же он хотел этим всем сказать“, — отметил 54-летний исполнитель.

По словам юриста Леонида Агутина, Илья Мамаев не смог доказать свою правоту. В итоге блогер покинул Россию, в спешке распродав имущество.

„Когда он все-таки отважился явиться в суд, то ему предложили объяснить его творение и дали ничем неограниченную возможность продемонстрировать обещанную „гениальность“. Однако из его потока сознания вычленить хоть какую-то логичную и обоснованную составляющую ни суду, ни представителю истца оказалось невозможным. Больше вышеуказанный гражданин в суд не являлся, чем лишил нас возможности насладиться его юридическим талантом“, — поделился правозащитник.