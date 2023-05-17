Не закончился: Кантемир Балагов передумал уходить из кино

К съемкам Балагов может приступить уже в 2023 году. „Кантемир Балагов будет, конечно, режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма“, — уточнил продюсер.

Новый сценарий Роднянский назвал замечательным.

В начале апреля Балагов написал в Twitter: „Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно“. После он удалил свои аккаунты в соцсетях, однако теперь восстановил Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм „Теснота“. Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе „Особый взгляд“.

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм „Дылда“. Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию „Оскар“ в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“.

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами.

В 2022 году Балагов покинул Россию на фоне ситуации на Украине.