17.05.2023, 14:00
ФОТО | Филипп Киркоров опять поменял имидж
ФОТО: Youtube
Российский „поп-король“ в последнее время удивляет публику своими преображениями. Сначала он сделал целый ряд пластических операций, потом предстал с кипельно-белой бородой, и только к ней хоть немного успели привыкнуть, он опять изменился! Об этом пишет Womanhit.
На днях певец улетел в Грецию, которую называет „местом силы“. И там показал себя преображенного. Он снова изменил имидж, избавившись от белой бороды. Теперь у него аккуратная бородка темного цвета.
„Впервые за год образ не шута, а шикарного мужчины“, „Вот теперь приятно посмотреть“, „На человека похож, а не на попугая“, — тут же оценили новый образ Киркорова его поклонники.