ФОТО | Филипп Киркоров опять поменял имидж

Российский „поп-король“ в последнее время удивляет публику своими преображениями. Сначала он сделал целый ряд пластических операций, потом предстал с кипельно-белой бородой, и только к ней хоть немного успели привыкнуть, он опять изменился! Об этом пишет Womanhit.