Бритни Спирс побила супруга и выгнала его из дома

Третий брак Бритни Спирс под угрозой — певица серьезно поссорилась с супругом. На днях певица набросилась на Сэма с кулаками и так кричала, что соседи вызвали службу безопасности. После инцидента исполнительница выставила избранника за дверь — говорят, Асгари и сам был не прочь съехать от звезды.

Что творится с артисткой — непонятно. По мнению заграничных специалистов, Спирс сидит на антидепрессантах. „У Бритни есть проблемы с психическим здоровьем, но за этим стоит заботливая женщина и блестящая исполнительница. Для людей нормально спотыкаться и искать свой путь. Бритни чувствует себя беспомощной, когда выходит на сцену, она буквально кричит о помощи“, — поделился некий доктор Дрю.

Сейчас певица почти не выходит в соцсети, поэтому поклонники не могут оценить ее состояние. А вот Сэм время от времени появляется. Например, четыре дня назад он опубликовал совместный снимок с Бритни. Пользователи гадают — недомолвки в семье преувеличены или Спирс и Асгари делают вид, что все хорошо.