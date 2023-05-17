Некоглай написал жалобу на российскую полицию в Интерпол(1)
Вчера появилась информация о том, что депортированный из России блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) написал в российский Следственный комитет жалобу на пытки после задержания. Сами блогер уточнил, что всё было не совсем так.
„Дело в том что я и не рассчитывал на Россию, я написал заявление в Интерпол еще месяц назад. И сегодня они уже занимаются этим делом“, — заявил он.
Блогер уверен, что может взыскать с России десятки миллионов евро за „пытки, издевательства. унижение, покушение на убийство“.
В начале ноября 2022 года Некоглай, гражданин Молдовы, снял видеоролик, в котором обыграл действия российского военного, отбросившего от себя падающие с беспилотника гранаты. Его признали виновным в нарушении миграционного законодательства, а 24 ноября 2022 года Некоглай был выдворен из России.