Актер Мярт Аванди откровенно рассказал о наркозависимости: „советовали нюхать какао вместо кокаина, чтобы обмануть мозг“

Три месяца назад Аванди признался, что употреблял кокаин в течение целых десяти лет и завязал еще лишь пару месяцев назад, но в новом интервью программе „Laser“ он признался, что мысли бросить у него появлялись еще много лет назад. Он хотел завязать уже после трех лет употребления наркотика, но в итоге никуда не обратился. Он думал, что сможет справиться самостоятельно и каждый раз, когда срывался, говорил себе: „Вот когда-нибудь я точно завяжу!“

„Это самый распространенный способ мышления при зависимости, мол сегодня или завтра брошу. Эта мысль появлялась в голове сотни и стони раз“, - признался актер.

Пару лет назад он обратился в больницу Висмари из-за тяги к спиртному и заодно решил рассказать врачам и о своей кокаиновой зависимости, но его предупредили, что прямого лечения от употребления этого наркотика нет. В итоге Аванди обращался за помощью к разным организациям и приемам терапии.

Например, ему советовали, чтобы обмануть мозг, нюхать не кокаин, а какао. „Я был чист уже несколько недель и тут мне написали такой совет, что мол если появится тяга, то вдохни, например, кокаин“, - рассказал актер.

В итоге ему пришлось искать серьезную помощь, так как он начал опасаться за свою жизнь. „Дозы стали такими большими, что сердце выпрыгивало из груди и билось все быстрее. Обычно я успевал немного побыть в состоянии кайфа, прежде чем сердце начинало колотиться“, - вспоминает Аванди.

„Смерть от кокаина вызывает инфаркт либо инсульт. Инсульт - не особо привлекательная перспектива“, - констатирует он.

Ему также было страшно и от того, что ему никто не может помочь: „Черт, что же тогда будет? Это просто смехотворно. Я не собираюсь нюхать какао. Серьезно? Идите куда подальше, не надо тут“.

К семейному врачу он не решался обратиться по одной причине - это не анонимно. „Все мы зависимые чувствуем ужасный стыд, в особенности наркозависимые, так как алкоголизм распространен и известен в нашем обществе. Мы не хотим, чтобы перед нашим именем красовалось „наркоман“, -пояснил актер.