Финский премьер Санна Марин еще не скоро сможет развестись

Сегодня суд Пирканмаа сообщил, что принял заявление о разводе. Однако Марин получит развод не раньше конца осени, потому что только тогда закончится обязательные период, который суд отводит на случай, если пара передумает разводиться. Согласно финским законом, перед окончательным разводом нужно подождать шесть месяцев, а затем подать новое заявление. Только тогда процедура развода будет завершена.

Так как Санна Марин с мужем подали заявление 11 мая, то новое и окончательное заявление они смогут подать не раньше 12 ноября 2023 года. Даже после этого периода можно еще оставить время на раздумья, то есть новое заявление пара может подать не позднее 13 мая 2024 года. Это означает, что у Марин и Ряйккёнен есть еще практически целый год, чтобы передумать разводиться.