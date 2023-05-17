ФОТО | Актер культового фильма „Весна“ Арно Лийвер отправится за решетку из-за вождения в пьяном виде

Заседание по делу Лийвера прошло в Кярдласком судебном зале Пярнуского окружного суда. Лийвер обвинялся в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Так как это было не первое его нарушение, то его ожидал денежный штраф или заключение на срок до четырех лет.

Суд признал Лийвера виновным и назначил ему в качестве наказания год тюремного заключения. Так как мужчина в январе провел два дня под арестом, то его окончательным сроком наказания остались 11 месяцев и 28 дней. Из них он должен немедленно отсидеть месяц.

Остальной срок - 10 месяцев и 28 дней - суд оставил условным. Актеру не придется сидеть за решеткой больше месяца, если он в течение полутора лет испытательного срока не совершит нового преступления и будет выполнять требования, установленные на период контроля.

Кроме того, Лийвера на пять месяцев лишили водительских прав.

17 января этого года Арно Лийвера задержали на Хийумаа, когда он дунул в трубку и у него выявили степень опьянения не менее 0,97 промилле. Согласно закону, водитель считается в состоянии алкогольного опьянения, если содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составляет 0,75 промилле или больше.

Ранее же в 2018 году актер также был задержан за вождение в пьяном виде. У пьяного вдрызг мужчины выявили степень опьянения в 4 промилле.