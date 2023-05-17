ВИДЕО | Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля
Французская актриса Катрин Денев прочитала по-французски стихотворение Леси Украинки „Надежда“ во время церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля. Видео опубликовал телеканал France 2, передает „Медуза“.
„Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки „Надежда“ во время церемонии открытия“, — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Каннский международный кинофестиваль в 76-й раз пройдет с 16 по 27 мая.
„Надежда“
Нет больше свободы, судьбы лишена,
Лишь только надежда осталась одна:
Надежда вернуться хоть раз в Украину,
Взглянуть на страну, мне родную до ныне,
На Днепр посмотреть, на красоты его -
Потом хоть живи, хоть умри, все равно;
Увидеть бескрайние степи, могилы,
Последний раз вспомнить, какими мы были…
Нет больше свободы, судьбы лишена,
Лишь только надежда осталась одна.
Оригинал стихотворения:
„Надія“
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.