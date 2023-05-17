После концерта Måneskin в Таллинне пройдет жаркое афтепати: не исключено, что там будет зажигать и сама группа!

Поэтому все фанаты группы, несмотря на то, попадут ли она на концерт или нет, могут потом направиться в Helitehas, так как у них может быть шанс встретиться с группой там, ведь таллиннский концерт - последний в турне Måneskin, и не исключено, что группа решит отпраздновать конец турне на афтепати.