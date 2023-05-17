После концерта Måneskin в Таллинне пройдет жаркое афтепати: не исключено, что там будет зажигать и сама группа!
Уже в эту пятницу на Unibet Areena в Таллинне пройдет концерт победителей „Евровидения“ - рок-группы Måneskin. Билеты на концерт распроданы, но зато после него в Helitehas пройдет официальное афтепати, на котором со своими DJ-сетами выступят villemdrillem и Карл Киллинг, а также Coldfire и Samoginson.
Поэтому все фанаты группы, несмотря на то, попадут ли она на концерт или нет, могут потом направиться в Helitehas, так как у них может быть шанс встретиться с группой там, ведь таллиннский концерт - последний в турне Måneskin, и не исключено, что группа решит отпраздновать конец турне на афтепати.
Двери на вечеринку открываются в 22:30, а само мероприятие будет длится до четырех утра. От Unibet Areena до Helitehas можно доехать на машине за 10 минут.