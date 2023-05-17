Алексей Панин наконец приедет в Таллинн с гастролями!(31)
14 октября в Центре русской культуры Алексей Панин и Вера Куценко сыграют в комедии „Скамейка“. История, привлекательная своей достоверностью и правдоподобностью, ведь каждый из нас легко может оказаться на месте главных героев.
На сцене разворачивается любовная история мужчины и женщины. Она - одинокая и разведенная, отчаянно пытается найти себе спутника жизни, он - мужчина, которому не повезло в браке и отсюда масса случайных знакомств, помогающих хоть на время заглушить тоску. Они оба лгут друг другу, оба принимают неправду за правду, и так несколько раз. За один вечер в городском парке оба проживают целую жизнь, наполненную элементами психологического триллера, что, согласитесь, типично для многих влюбленных или пытающихся строить отношения пар. И кто же кого переиграет в этой битве? Финал пьесы неожиданный, такой фееричной развязки зритель не ждет.
Режиссер Геннадий Готовчич считает, что „пьеса - это всегда загадка, которую при постановке приходится разгадывать. Я понял, что она про любовь. В разных ее проявлениях. Он любит, она любит, и в нем еще присутствует тайная глубинная ревность, а это то же самое, что и любовь“.
„Скамейка“ - это потрясающий, эмоциональный спектакль, где предложенные обстоятельства меняются со скоростью света, а ты грустишь и смеешься вместе с героями постановки.
Билеты в продаже в кассах Piletilevi.