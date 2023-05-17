Алексей Панин наконец приедет в Таллинн с гастролями!

На сцене разворачивается любовная история мужчины и женщины. Она - одинокая и разведенная, отчаянно пытается найти себе спутника жизни, он - мужчина, которому не повезло в браке и отсюда масса случайных знакомств, помогающих хоть на время заглушить тоску. Они оба лгут друг другу, оба принимают неправду за правду, и так несколько раз. За один вечер в городском парке оба проживают целую жизнь, наполненную элементами психологического триллера, что, согласитесь, типично для многих влюбленных или пытающихся строить отношения пар. И кто же кого переиграет в этой битве? Финал пьесы неожиданный, такой фееричной развязки зритель не ждет.