ИНТЕРВЬЮ | Украинская певица Луна про прием у себя дома командира батальона „Азов“, отношение к украинцев к русскому языку и бывшего мужа(8)
Украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА выступит 9 июня в Таллинне! На концерте будут представлены как новый альбом, выходящий этой весной, так и любимые хиты, сообщает агентство Damn.Loud Agency. Алина Захарова взяла интервью у певицы ЛУНА и узнала, чего поклонникам ждать от концерта и как у Луны в гостях побывал командира батальона „Азов“. Конечно, не обошли тему русского языка и российских знаменитостей. Читайте эксклюзивное интервью rusDelfi ниже!
— Вы приезжали в Эстонию в прошлом году в рамках благотворительного тура. Чем концерт будет отличаться в этом году? Готовите что-то особенное? Будет ли он также благотворительным?
— Я люблю концерты в Эстонии, с нетерпением жду встречи со своими поклонниками. Отличаться концерт будет. Впервые мы везем в Эстонию более танцевальную программу, так как мы уже исполняли один из вариантов плейлиста, а в этот раз хотим привезти чуть больше вечеринки, классного настроения и более клубного вайба. Поэтому это будет микс из танцевальных хитов всех альбомов Луны! Часть собранных средств обязательно пойдет на благотворительность.
— Как проходит ваша жизнь сейчас, вы вернулись в Украину, получается возвращаться к нормальной жизни, или каждый день проходит в стрессе? Чем зарабатываете на жизнь?
— Можно сказать, что я из Украины и не уезжала. Было полтора месяца в самом начале полномасштабного вторжения, когда я попробовала пожить в Европе и поняла, что мне спокойнее, несмотря на обстоятельства, все-таки дома в Киеве, в кругу своей семьи: мужа, наших близких и родных, наших питомцев. Мои дни были более стрессовыми вдали от дома, было непонимание, что будет дальше, вернусь ли я домой, получилось бы жить по-новому или нет. А что, если что-нибудь случится с нами, с нашими близкими людьми? Дома я живу своей жизнью, очень фильтрую новостную ленту и продолжаю создавать свой мир, в котором питаюсь позитивными эмоциями. Хотя в Украине находиться довольно опасно. Мы не думали до войны, что подобное может происходить в современном мире, например, ракета может попасть в дом... Но все равно, находиться дома мне очень нравится. Мы переживаем такие события здесь и вспоминать эти чувства будем всю нашу жизнь. И мы зарабатываем на жизнь все так же любимым делом, а любимое дело - это музыка.
— До войны вы работали и на частных мероприятиях. Сейчас в Киеве справляют свадьбы/дни рождения? Выступаете там?
— До войны я работала на частных мероприятиях, но это было очень редко, как и сейчас. Приглашали, в основном, не в Киеве, не в Украине. Знаете, дни рождения и свадьбы - это не конек Луны. Конек Луны - это скорее классические концерты, когда есть наша аудитория. Бывает такое, что разные модники зовут нас на свои корпоративы. Это бывает с небольшой периодичностью.
— Воюют ли ваши близкие мужчины, могут ли они на какой-то срок приезжать домой, как это происходит?
— Да, воюют близкие друзья. Недавно мне выпала честь принимать у себя дома нашего командира батальона „Азов“, офицера, супергероя, который на фронте, „на нуле“, с первого дня полномасштабного вторжения, защищает нашу страну, и у него был первый отпуск за весь год. Посчастливилось мне принять у себя дома его с его невестой. Они жили у меня 10 дней, и было очень трогательно за ними наблюдать, очень интересно было с ним пообщаться. Круто, что Жорик смог пообщаться с таким героем, задать интересующие вопросы. Это сложно описать, это нужно прожить, наверное, чтобы понять до конца, что это за чувства.
— Мы, как люди, родившиеся в Европе и использующие русский язык с детства, иногда пытаемся донести украинцам, что русский и российский - это разные понятия, что русский язык - это международный язык, на котором говорят и граждане других стран, может, даже никогда не бывавшие в России. Поэтому очень волнует вопрос: до сих пор артисты получают сильный хейт, если в Украине говорят на русском языке?
— Как говорят у нас, „Мовне питання“. Это очень тяжелая тема для украинцев. Я думаю, у нас пока не готовы об этом говорить, находясь каждый день под обстрелами страны-террориста, очень тяжело не отождествлять понятия „русский“ и „российский“. Мы очень сильно поддерживаем украинский язык своим вниманием и вкладом в его развитие. Это и написание песен на этом языке, и поддержка украинской культуры, чтобы она сейчас выходила на новый уровень. Тяжело понять эту ситуацию извне. Нужно проявить по отношению к украинцам спокойствие и сочувствие, осознавая тот факт, что большинству и близко не понять, каково сейчас украинцам, особенно тем, кому пришлось из-за войны покинуть свой дом.
— Некоторые уехавшие из России артисты называют своих коллег, которые поддерживают Путина, больными. И утверждают, что у тех признаки деменции либо они что-то употребляют. Такие слухи, например, ходят про Чичерину и Охлобыстина. Ваш бывший муж Бардаш (продюсер проектов Quest Pistols, „Грибы“) тоже рьяно поддерживает Россию, как думаете, почему такое помутнение произошло с ним?
— Это вопрос, о котором наш коллектив не думает. Относительно русских артистов, которые поддерживают Путина. Пусть они в своей стране делают то, что хотят, пусть сами с собой разберутся. Нам не до них. Не хочу давать всему этому оценку, это не наши проблемы. Что касается бывшего мужа, для меня это все не стало какой-либо новостью, я ведь этого человека довольно хорошо знала и уже несколько лет как развелась, поэтому меня это не удивило.
— Какие сейчас настроения у ваших близких и друзей в Украине: люди устали, вдохновлены предстоящей победой, начинают новый бизнес или, может, хотят уехать в Европу?
— Мнения разные, так как у каждого своя ситуация. У кого-то процесс пошел в гору, у кого-то просто все закончилось, и перспективы нет, потому что война очень сильно повлияла на качество бизнеса, на востребованность, поэтому у всех все абсолютно по-разному. Кто-то расширяется, размножается, увеличивает объемы, кто-то наоборот уже снижает обороты, уезжает в Европу... Наблюдаю разное, очень интересно наблюдать. В Киеве состояние, как обычно, как всегда - непобедимый настрой, супермощный дух, но, конечно же, усталость присутствует, и мысли у людей разные присутствуют. Я стараюсь не концентрироваться на конкретной дате победы, я стараюсь жить здесь и сейчас, хотя рано или поздно мы все равно победим. К сожалению, есть ряд вопросов, на которые я повлиять никак не могу, я могу только наблюдать и стараться жить так, чтобы от этих обстоятельств моя жизнь не ухудшалась, и я была так же полезна и для себя, и для близких, для внешнего мира и для своей страны.
— О чем сейчас вы пишете песни? О чем получается лучше всего рассказать?
— Песни пишу о своей жизни, о переживаниях, все как обычно. Стоит порой пожить какой-то период, наблюдая за собой, за обстоятельствами, за людьми вокруг — и вот уже родилась новая песня. Так и живу, фиксируя все свои мироощущения в своих песнях.