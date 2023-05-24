ИНТЕРВЬЮ | Украинская певица Луна про прием у себя дома командира батальона „Азов“, отношение к украинцев к русскому языку и бывшего мужа

— Вы приезжали в Эстонию в прошлом году в рамках благотворительного тура. Чем концерт будет отличаться в этом году? Готовите что-то особенное? Будет ли он также благотворительным?

— Я люблю концерты в Эстонии, с нетерпением жду встречи со своими поклонниками. Отличаться концерт будет. Впервые мы везем в Эстонию более танцевальную программу, так как мы уже исполняли один из вариантов плейлиста, а в этот раз хотим привезти чуть больше вечеринки, классного настроения и более клубного вайба. Поэтому это будет микс из танцевальных хитов всех альбомов Луны! Часть собранных средств обязательно пойдет на благотворительность.

— Как проходит ваша жизнь сейчас, вы вернулись в Украину, получается возвращаться к нормальной жизни, или каждый день проходит в стрессе? Чем зарабатываете на жизнь?

— Можно сказать, что я из Украины и не уезжала. Было полтора месяца в самом начале полномасштабного вторжения, когда я попробовала пожить в Европе и поняла, что мне спокойнее, несмотря на обстоятельства, все-таки дома в Киеве, в кругу своей семьи: мужа, наших близких и родных, наших питомцев. Мои дни были более стрессовыми вдали от дома, было непонимание, что будет дальше, вернусь ли я домой, получилось бы жить по-новому или нет. А что, если что-нибудь случится с нами, с нашими близкими людьми? Дома я живу своей жизнью, очень фильтрую новостную ленту и продолжаю создавать свой мир, в котором питаюсь позитивными эмоциями. Хотя в Украине находиться довольно опасно. Мы не думали до войны, что подобное может происходить в современном мире, например, ракета может попасть в дом... Но все равно, находиться дома мне очень нравится. Мы переживаем такие события здесь и вспоминать эти чувства будем всю нашу жизнь. И мы зарабатываем на жизнь все так же любимым делом, а любимое дело - это музыка.

— До войны вы работали и на частных мероприятиях. Сейчас в Киеве справляют свадьбы/дни рождения? Выступаете там?