ВИДЕО | Андрей Данилко рассказал про понравившийся таллиннский ресторан, а также послал Яну Поплавскую и отправил Юрия Лозу на маленький плот

На этой неделе в российской прессе поднялась шумиха насчет того, что Верка Сердючка, когда выступала на „Евровидении“ в Ливерпуле, спела Russia Goodbye. Негативно высказывались и Юрий Лоза, и некий „близкий друг“ Андрея Данилко Сергей Лавров.

“Сергей Лавров, это такая „пидовишна“, сплетница, организаторша, она бегает, выискивает и каждому артисту что-то передает про другого артиста. Почему я и говорю она. Это вообще не может быть человек, который называется мужчина. Это сплетница, и ей надо влезть в экран, поэтому она это все рассказывает. Как будто меня постоянно с руки кормят. Старая больная женщина, крашенная между прочим, а когда-то был нормальным, но люди меняются“, - ответил Данилко.

А Юрия Лозу он и вовсе оправил плыть на своем маленьком плоту:

„Юрий Лоза, сейчас после Евровидения тоже выступал: давайте запретим, как это можно, что-то рассказывал опять про меня. Юрий Лоза, да сядь на свой маленький плот и плыви! Если я тебе так неинтересен, зачем ты обо мне тогда говоришь?“ - эмоционально высказался Андрей Данилко.

Также он рассказал про свое отношение к Филиппу Киркорову, Максиму Фадееву и Ани Лорак.

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