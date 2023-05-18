Вера Полозкова в Таллинне: не очень верилось, что мы уезжаем из России, а оказалось, что мы навсегда уезжаем

„Это отражение того, как мы уезжали из России Это было очень быстро, не очень верилось, что мы уезжаем, а оказалось, что мы навсегда уезжаем“, - вспоминает Вера Полозкова, которая сейчас живет на Кипре.

Она часто вспоминает Россию. „Ты артист, который в течение 15 лет выступал в трех странах и теперь это те страны, в которые ты не можешь вернуться“.

Отвечая на вопрос, стала ли она больше писать или меньше, Вера сказала, что она пишет только про то, что сейчас происходит.

„Я не могу сказать, что я больше пишу, но все что я пишу — это о том, что сейчас происходит. Именно поэтому программа называется „Ручная кладь“. У нас половина программы написана в последний год и тональность сильно изменилась“

„Теперь три страны, многострадальные и дорогие для меня, встречаются в одном зале, что в Ванкувере, что в Тель-Авиве, что в Варшаве. Это люди, перед которыми я когда-то играла“, - рассказала Вера Полозкова.