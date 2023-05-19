ДО и ПОСЛЕ | Что случилось с Леди Гагой? Лицо певицы изменилось почти до неузнаваемости(2)
Последнее время американская певица и актриса Леди Гага держалась подальше от общественного внимания, но недавно опубликовала видео в TikTok, в котором рекламирует свою косметику. Но по комментариям под роликом кажется, что внимание пользователей соцсетей в первую очередь привлекла изменившаяся внешность певицы.
Фанаты тут же начали предполагать, что именно изменилось в лице певицы, что она стала на себя не похожа. Так как Леди Гага в последнее время активно тренировалась и скинула много веса, то скорее всего в этом и заключается причина ее поменявшейся внешности.
Но некоторые пользователи все же предположили, что тут не обошлось без хирургического вмешательства, отсюда и новое лицо. Люди даже шутят, что певица теперь выглядит как „двойник своего двойника“.