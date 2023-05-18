Käärijä ждет впереди наполненное концертами лето, первый из которых состоится уже в эту субботу. Радиоведущие поинтересовались у певца, отражается ли успех уже на его банковском счете?

Выходит, все совсем не так - денежного успеха Käärijä еще не добился.Хотя выросло число выступлений, выросли и расходы: ему пришлось нанять менеджера, гитариста и техника. Иногда ему приходится даже самому платить за проживание. „Да, есть расходы“, 0 признался он.

Хотя совсем скоро ему может перепасть внушительная сумма, так как песня Käärijä „Cha Cha Cha“ собрала на стриминговой платформе Spotify более 32 млн прослушиваний. Учитывая, что каждое прослушивание приносит артисту 0,003 доллара, то уже с имеющихся прослушиваний артист должен получить целых 100 000 долларов.

Käärijä пошутил, что готов уже в 35-летнем возрасте выйти на пенсию, но тем не менее добавил, что продолжит заниматься любимым делом до тех пор, пока ему будет весело.

Несмотря на то, что участие в „Евровидении“ принесло ему миллионы фанатов, он больше не будет участвовать в песенных конкурсах. По его словам, в Ливерпуле он выдал все, на что способен.